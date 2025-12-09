ضبط 8 مخالفين للبناء خارج الحيز وبدون ترخيص في المنصورة والمطرية

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على التصدي لحالات البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، شنت الأجهزة التنفيذية بالمركزين حملات مكثفة.

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على ضرورة التصدي لكافة مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات الفورية الرادعة وفقا للقانون المنظم في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الأرض أمن قومي لا يمكن التساهل فيه.

ففي مركز ومدينة المنصورة، وبقيادة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز، تم ضبط 5 مخالفين (مقاولين) لقيامهم بأعمال بناء خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص في قرية البقلية، وتم عرض المخالفين على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيق وإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة المطرية، بقيادة أشرف عبد الواحد رئيس المدينة، بضبط 3 مخالفين في حالات بناء مخالف بنطاق مدينة المطرية، وتم أيضاً عرضهم على النيابة العسكرية، لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم ضبط 9 حالات بناء مخالف، والتحفظ على المضبوطات المادية التي شملت معدات ومواد البناء والأخشاب المستخدمة في تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.