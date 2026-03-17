بعد خماسية الذهاب.. تشيلسي في مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

يستضيف ملعب «ستامفورد بريدج» مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، مساء اليوم، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحمل طابع الحسم لكلا الفريقين.

ويدخل الفريق اللندني المباراة تحت ضغط كبير، بعد خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب بنتيجة 5-2، ما يجعله مطالبًا بتحقيق فوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لإحياء آماله في التأهل إلى ربع النهائي.

ويعتمد تشيلسي على قدراته الهجومية، مع تألق جواو بيدرو، لمحاولة قلب النتيجة.

في المقابل، يخوض باريس سان جيرمان المواجهة بأريحية نسبية وثقة عالية، مستفيدًا من تفوقه الكبير في الذهاب، حيث يراهن على سرعاته الهجومية وخطورة الهجمات المرتدة بقيادة خفيتشا كفاراتسخيليا لحسم بطاقة التأهل خارج ملعبه.

وتعزز الأرقام من فرص الفريق الفرنسي، إذ نجح في عبور جميع المواجهات الأوروبية السابقة التي أنهى فيها مباراة الذهاب متقدمًا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، التقى الفريقان في 9 مباريات بدوري الأبطال، حقق خلالها باريس سان جيرمان 4 انتصارات مقابل فوزين لتشيلسي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، ما يعكس تاريخًا تنافسيًا قويًا بين الطرفين.