بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
ميدو يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مستثمري أرض الزمالك بأكتوبر
يحيى الدرع: سنقاتل لتحقيق لقب بطولة أفريقيا لليد
لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل

عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

‎ركز الاجتماع على متابعة التقدم التنفيذي للمنظومة بالمحافظات، واستعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا تمهيدًا لانضمامها إلى محافظات المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوصيات مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تجهيز المحافظة لتطبيق المنظومة.

‎وجه الوزير بوضع جدول زمني محدد لإنهاء الأعمال الإنشائية ومنظومة التحول الرقمي بالمنشآت الطبية في المنيا، مع مراجعة الوضع الحالي للمستشفيات والاحتياجات المطلوبة، وتكليف هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بتحديد البرنامج الوظيفي للمنشآت الصحية.

أنظمة التحول الرقمي

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض المستشفيات المزودة حاليًا بأنظمة التحول الرقمي في مستشفيات (ملوي التخصصي – ديرمواس – العدوة – سمالوط النموذجي)، و المستشفيات تحت الإنشاء بنسب تنفيذ تصل إلى 75% وتضم (مغاغة الجديدة – أبو قرقاص الجديدة – بني مزار الجديدة – مطاي الجديدة)، والمستشفيات المدرجة لتطوير شامل أو إنشاء جديد وتضم  (مجمع ملوي – رمد المنيا – المنيا الجديدة)، بالإضافة إلي موقف التحول الرقمي لوحدات «حياة كريمة» (113 وحدة كمرحلة أولى).

‎كما تم استعراض الوضع العام للبنية التحتية الصحية بالمنظومة، وآخر المستجدات في محافظات المرحلة الثانية (المنيا – شمال سيناء – دمياط – كفر الشيخ – مطروح – الإسكندرية)، إلى جانب المنظومات الرقمية الرئيسية مثل تسجيل وإدارة المنتفعين بالتكامل مع الجهات الحكومية، وإنشاء الملف الصحي الموحد لكل منتفع.

واستعرض الاجتماع نظام إدارة المستفيدين (BMS) وبوابة المستفيدين التفاعلية (Engagement Portal) التي تتيح الاطلاع على التاريخ المرضي، الوصفات الطبية، طلبات الإحالات، التكوين الأسري، قيمة الاشتراك، وحالة السداد،  ونظام ERP لإدارة الموارد المالية والبشرية.

‎وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي واجهت نظام إدارة المستفيدين والإجراءات المتخذة للتغلب عليها، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان سلاسة التنفيذ وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

‎وتؤكد الوزارة التزامها بتسريع وتيرة العمل لضمان دخول محافظة المنيا وغيرها ضمن المنظومة بأعلى معايير الجودة والكفاءة


‎حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، و الدكتور محمد السايس، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد السيد، رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية.

