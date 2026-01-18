وظائف خالية بالتأمين الصحي الشامل.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الهيـئــة الـعـامــة للتــأميــن الـصحـي الشامـل عــن حـاجـتــهـا لعدد من الكوادر البشرية لـشـــغــــل وظيفة اخصائي منافذ، وذلك بمحافظة المنيا عن طريق التعاقد على النحو الوارد بالإعلان أدناه.

يتم تلقي السير الذاتية للراغبين في الانضمام بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات التي تٌثبت الخبرة وشهادة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي علي الرابط الآتي:

https://forms.gle/VyCi4ZZHFZuPH87m9

يتم التقديم للوظائف المشار إليها في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان وذلك من في الفترة من 18 يناير 2026 حتى 1 فبراير 2026.

الشروط العامة:

- إجادة مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.

- ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ سنة عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم علي الإعلان.

- أن يكون المتقدم من قاطني المحافظة المعلن عنها محل الإقامة وفقا لبطاقة الرقم القومي.

- ألا يقل تقدير المؤهل عن جيد.

- اجتياز المقابلات الشخصية.



يفضل الآتي:

- المؤهل الأعلى.

- الأعلى في التقدير.

- خبرة في مجال الوظيفة المتقدم عليها التعامل المباشر مع العملاء والمواطنين).



المستندات المطلوبة وطريقة التقديم:



- سيرة ذاتية حديثة.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- يرجى ملى طلب التوظيف باللغة العربية فقط.

- المستندات التي تثبت الخبرة.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه في حال أي تضارب في البيانات المقدمة على رابط التقديم والسيرة الذاتية يتم استبعاد المتقدم من الترشيح على الوظائف.



وشددت علي أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه علي أن يتم تلقي السير الذاتية للراغبين في الانضمام، بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات التي تثبت الخبرة وشهادة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي على الرابط المذكور بالمحتوى أعلى الإعلان خلال 10 أيام من نشر الإعلان ومدته تبدأ من ١٨ يناير ٢٠٢٦ حتى ١ فبراير ٢٠٢٦.