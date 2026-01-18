قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
خطة الـ 12 عاما.. شوبير يكشف تفاصيل منظومة التطوير الجديدة للكرة المصرية حتى 2038
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بالتأمين الصحي الشامل.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف خالية
وظائف خالية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيـئــة الـعـامــة للتــأميــن الـصحـي الشامـل عــن حـاجـتــهـا لعدد من الكوادر البشرية لـشـــغــــل وظيفة اخصائي منافذ، وذلك بمحافظة المنيا عن طريق التعاقد على النحو الوارد بالإعلان أدناه.

يتم تلقي السير الذاتية للراغبين في الانضمام بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات التي تٌثبت الخبرة وشهادة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي علي الرابط الآتي:

https://forms.gle/VyCi4ZZHFZuPH87m9

يتم التقديم للوظائف المشار إليها في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان وذلك من في الفترة من 18 يناير 2026 حتى 1 فبراير 2026.

الشروط العامة:
- إجادة مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ سنة عند نهاية الميعاد المحدد للتقديم علي الإعلان.
- أن يكون المتقدم من قاطني المحافظة المعلن عنها محل الإقامة وفقا لبطاقة الرقم القومي.
- ألا يقل تقدير المؤهل عن جيد.
- اجتياز المقابلات الشخصية.


يفضل الآتي:
- المؤهل الأعلى.
- الأعلى في التقدير.
- خبرة في مجال الوظيفة المتقدم عليها التعامل المباشر مع العملاء والمواطنين).


المستندات المطلوبة وطريقة التقديم:


- سيرة ذاتية حديثة.
- شهادة المؤهل الدراسي.
- شهادة الميلاد.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- يرجى ملى طلب التوظيف باللغة العربية فقط.
- المستندات التي تثبت الخبرة.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه في حال أي تضارب في البيانات المقدمة على رابط التقديم والسيرة الذاتية يتم استبعاد المتقدم من الترشيح على الوظائف.


وشددت علي أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه علي أن يتم تلقي السير الذاتية للراغبين في الانضمام، بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات التي تثبت الخبرة وشهادة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي على الرابط المذكور بالمحتوى أعلى الإعلان خلال 10 أيام من نشر الإعلان ومدته تبدأ من ١٨ يناير ٢٠٢٦ حتى ١ فبراير ٢٠٢٦.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الكوادر البشرية المنيا اخصائي منافذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش.. اليوم

الدكتور حسين الثقافي

جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

الشهادات الأزهرية الإعدادية والإبتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد