رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمعمل كلية العلوم

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وحدة إنتاج النيتروجين السائل بالمعمل المركزي، والكائنة بمبنى العلوم البيولوجية والجيولوجية بكلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الدين شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المعمل المركزي، والدكتور حمدي فرغل محمد المدير التنفيذي للمعمل المركزي، ولفيف من عمداء الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الافتتاح، أن إنشاء وحدة إنتاج النيتروجين السائل يمثل إضافة نوعية مهمة لمنظومة البحث العلمي والخدمات الطبية بالجامعة، لما لها من دور محوري في خدمة الباحثين بكليات العلوم والطب والعلوم الصحية والطب البيطري، إلى جانب دعم التطبيقات الطبية والصناعية المتقدمة.



وأشار الدكتور حمدي فرغل محمد، المدير التنفيذي للمعمل المركزي، إلى أن وحدة إنتاج النيتروجين السائل تعمل على فصل النيتروجين عن الهواء الجوي وتبريده حتى يتحول إلى حالته السائلة عند درجة غليان تصل إلى (-196 درجة مئوية)، موضحًا أن استخدامات النيتروجين السائل متعددة وواسعة النطاق.

وأضاف أن النيتروجين السائل يُستخدم في الجراحة بالتبريد لإزالة بعض أنواع السرطان والآفات الجلدية، وفي تخزين الأنسجة والخلايا والدم في درجات حرارة منخفضة للغاية لمنع أكسدة العينات، وحفظ العينات البيولوجية مثل الحيوانات المنوية والبويضات والعينات الوراثية الحيوانية، كما يدخل ضمن خليط الغازات الطبية في اختبارات وظائف الرئة، ويُستخدم في صناعة الأدوية وتكرير الغازات الصناعية.

وأشار إلى أن استخداماته تمتد أيضًا إلى تصنيع الأغذية والمثلجات، والمعادن والمطاط والبلاستيك وصناعة السيارات والإلكترونيات ومواد البناء، فضلًا عن استخدامه كمبرد للموصلات الفائقة المستخدمة في عدادات المواد المشعة مثل عدادات الجرمانيوم، ومضخات التفريغ وغيرها من المعدات، إلى جانب دوره في حماية المواد من التعرض للأكسجين.

