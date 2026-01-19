التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار بملوي جنوب المنيا

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث قطار بمركز ملوي جنوب المنيا.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث دهس قطار أمام مزلقان السكه الحديد بمركز ملوي.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ملوي لفحص البلاغ ،حيث تبين مصرع شاب يدعي باسم. س 39 سنه إثر تعرضه لصدمه قطار وتم نقله لمشرحة المستشفى التخصصي ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابه العامه لتولي التحقيق، وقررت النيابة العامة بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان بتصريح الدفن.