موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات ويجتمع بالمديرين الجدد

رئيس الجامعة خلال الاجتماع
ايمن رياض

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء التغييرات والتعيينات الجديدة التي شهدتها بعض المستشفيات الجامعية، وبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، إلى جانب اجتماعه بمديري المستشفيات الجامعية الجدد ونوابهم.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات لعليا والبحوث، والدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومساعدي المدير التنفيذي، فضلًا عن مديري ونواب المستشفى الجامعي الرئيسي، والمستشفى الثلاثي، والمستشفيات الجامعية التخصصية للكبد والجهاز الهضمي، والنساء والتوليد والأطفال، ومستشفى الكلى، وأمراض وجراحات القلب والصدر، ووحدة الاستقبال والطوارئ، ووحدة جراحات العيون، الأورام. 

وأكد الدكتور عصام فرحات، التزام جامعة المنيا الكامل بتوفير كافة المقومات الأساسية، وتقديم الدعم اللازم لقيادات المستشفيات الجامعية الجديدة، بما يمكنهم من أداء دورهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية العمل على تكوين صورة ذهنية إيجابية ومتميزة لمستشفيات الجامعة ، بما يعكس دورها الخدمي والتعليمي والمجتمعي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد على ضرورة تنمية كفاءة الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والتمريضية، والعاملين، باعتبارها أحد أهم ركائز التطوير المستدام، إلى جانب وضع خطط وبرامج تطوير تستند إلى رؤية واضحة لحسن كفاءة العمل

ووجّه رئيس الجامعة بضرورة التواجد الدائم والمرور المستمر داخل المستشفيات، والحرص على توفير كافة الخدمات الصحية للمرضى، وتحقيق التكامل التام بين التخصصات الطبية المختلفة، مع التأكيد على حسن معاملة المرضى ومرافقيهم، وتطوير الأداء وفق الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات، والالتزام بمعايير جودة الأداء الموصى بها محليًا وعالميًا، ووفقاً لمعايير الجودة.

كما أكد الدكتور عصام فرحات أهمية تحفيز الإداريين والعاملين بالمستشفيات الجامعية للتقدم للاعتماد الأكاديمي بالمستشفيات التي لم تحصل عليه بعد، مع التشديد على استمرارية العمل بنفس الكفاءة والجودة بالمستشفيات الحاصلة على الاعتماد، من خلال المتابعة الدورية والتقييم المستمر للأداء.


وشدد رئيس الجامعة على أهمية تنمية الموارد الذاتية بالمستشفيات الجامعية، للمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية، ودعم أعمال الصيانة الدورية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن استدامة تقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات جامعة المنيا.
 

