بتقديم كفن.. أمن المنيا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي ملوي.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد حشمت وأولاد عبدالجابر بمركز ملوي، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز السلم ووأد الفتن الثأرية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد، تحت رعاية اللواء حاتم حسن مدير امن المنيا، وبقيادة اللواء حاتم ربيع مدير البحث الجنائي ، والعميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية ، وبمشاركة قيادات الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز ملوي بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من رجال الدين، ورجال المصالحات ووكبار العائلات من الطرفين.

وشهدت مراسم الصلح تقديم الكفن من عائلة الجاني إلى عائلة المجني عليه ، تأكيدًا على نبذ العنف وإنهاء دائرة الدم، وتعهد الطرفين بطي صفحة الماضي، وعدم العودة إلى الخلافات أو أعمال الانتقام، والالتزام بما تم الاتفاق عليه حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدوت لجنة المصالحات خلال الصلح أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مبادرات الصلح، باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي.

ومن جانبهم، أعرب أهالي مركز ملوي عن تقديرهم للدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في إنهاء الخصومة، مؤكدين أن الصلح يعكس وعي المجتمع بخطورة الثأر، وحرصه على مستقبل أبنائه، وأن " الصلح خير" ، هو الطريق الأمثل لبناء مجتمع آمن ومستقر