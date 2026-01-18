قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتقديم كفن.. أمن المنيا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي ملوي.. صور

الصلح خير في ملوي
الصلح خير في ملوي
ايمن رياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد حشمت وأولاد عبدالجابر بمركز ملوي، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز السلم ووأد الفتن الثأرية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد، تحت رعاية اللواء حاتم حسن مدير امن المنيا، وبقيادة اللواء حاتم ربيع مدير البحث الجنائي ، والعميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية ، وبمشاركة قيادات الأمن العام وضباط وحدة مباحث مركز ملوي بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من رجال الدين، ورجال المصالحات ووكبار العائلات من الطرفين.

وشهدت مراسم الصلح تقديم الكفن من عائلة الجاني إلى عائلة المجني عليه ، تأكيدًا على نبذ العنف وإنهاء دائرة الدم، وتعهد الطرفين بطي صفحة الماضي، وعدم العودة إلى الخلافات أو أعمال الانتقام، والالتزام بما تم الاتفاق عليه حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدوت لجنة المصالحات خلال الصلح أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مبادرات الصلح، باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي. 

ومن جانبهم، أعرب أهالي مركز ملوي عن تقديرهم للدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في إنهاء الخصومة، مؤكدين أن الصلح يعكس وعي المجتمع بخطورة الثأر، وحرصه على مستقبل أبنائه، وأن " الصلح خير" ، هو الطريق الأمثل لبناء مجتمع آمن ومستقر

المنيا الصلح ملوي عائلة كفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للأعلى للشئون الإسلامية برعاية الرئيس السيسي

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. ردد خير ما يختم به اليوم من أدعية النبي

وصول وفد السعودية إلى القاهرة

وصول وفد السعودية إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد