قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. تحرير 210 مخالفات تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها، في إطار جهود المحافظة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق. 

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 210 مخالفات تموينية متنوعة، شملت قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية والبدالين التموينيين، وذلك خلال حملات مفاجئة استهدفت إحكام الرقابة على منظومة الدعم.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في مجال مكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، تم تحرير محضرين وضبط ومصادرة كميات من سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، منها( سماد مدعم ،وزيوت طعام، وسكر تمويني ، وأرز، وخل، وملح طعام)، في إطار التصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 145 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط حالة تبديد وتصرف غير قانوني في الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش.

أما في قطاع الأسواق والمحال التجارية، فقد تم تحرير 44 محضرًا، شملت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، من بينها أكثر من طن دقيق أبيض حر، ونحو طنين علف، وكميات من الأرز والحلوى ومشروبات الطاقة والسجائر، وآلاف الأكياس من المنتجات الغذائية، إلى جانب تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت زيوت وسمن وجبن ومصنعات لحوم ودواجن، فضلًا عن مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين لإدارة محطات وقود غير مرخصة «طلمبة رصيف»، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت الحملات البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، حيث تم تحرير 19 محضرًا، تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والمقررات التموينية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين استعدادات تجهيز سوق اليوم الواحد بمركز سمالوط، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

المنيا.. تحرير 210 مخالفات تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع بنكي الأهلي ومصر لاستغلال أرض مصنع الغزل وتعظيم موارد الدولة

محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع بنكي الأهلي ومصر لاستغلال أرض مصنع الغزل وتعظيم موارد الدولة

نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر

نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد