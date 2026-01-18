المنيا.. تحرير 210 مخالفات تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها، في إطار جهود المحافظة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 210 مخالفات تموينية متنوعة، شملت قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية والبدالين التموينيين، وذلك خلال حملات مفاجئة استهدفت إحكام الرقابة على منظومة الدعم.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في مجال مكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، تم تحرير محضرين وضبط ومصادرة كميات من سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، منها( سماد مدعم ،وزيوت طعام، وسكر تمويني ، وأرز، وخل، وملح طعام)، في إطار التصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 145 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط حالة تبديد وتصرف غير قانوني في الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب مخالفات عدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش.

أما في قطاع الأسواق والمحال التجارية، فقد تم تحرير 44 محضرًا، شملت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، من بينها أكثر من طن دقيق أبيض حر، ونحو طنين علف، وكميات من الأرز والحلوى ومشروبات الطاقة والسجائر، وآلاف الأكياس من المنتجات الغذائية، إلى جانب تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت زيوت وسمن وجبن ومصنعات لحوم ودواجن، فضلًا عن مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين لإدارة محطات وقود غير مرخصة «طلمبة رصيف»، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شملت الحملات البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، حيث تم تحرير 19 محضرًا، تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والمقررات التموينية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التموين استعدادات تجهيز سوق اليوم الواحد بمركز سمالوط، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق.