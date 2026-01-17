رئيس جامعة المنيا يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى كلية طب الأسنان

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، المرحلة الأولى من التطوير الشامل لمستشفى كلية طب الأسنان، بافتتاح مجمع وحدات الأسنان الرقمية، وزراعة الأسنان، والتركيبات الرقمية، والليزر، إلى جانب تدشين 26 وحدة أسنان جديدة، وبدء التوسعات الشاملة بالمستشفى، وذلك في إطار الاستعداد لتقدم المستشفى للاعتماد في الأول من مارس المقبل، وعودته ليكون من أفضل مستشفيات طب الأسنان في صعيد مصر.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح كل من الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور طارق عبد الباري مدير المستشفى.

وشملت الافتتاحات تفقد وافتتاح عدد من الوحدات والتوسعات فقد تم افتتاح مجمع الوحدات الرقمية والليزر، إلى جانب تفقد أعمال التطوير الخارجي، ومعاينة المساحات والمداخل أمام العيادات الخارجية الجاري الإعداد لتطويرها وتوسيعها.

كما افتتح رئيس الجامعة قطاع العيادات بعد الانتهاء من أعمال إعادة التطوير والتأهيل، وتدشين 26 وحدة أسنان جديدة، مع تفقد التوسعات الخاصة بالعيادات التعليمية الجديدة، وأعمال التطوير والتوسعات الملحقة بالدور.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتوسيع الخاصة بالعيادات التعليمية الجديدة، التي تم إنشاؤها لخدمة وحدات الميكنة ومعمل الهستولوجيا، ومعمل المحاكاة.

كما افتتح غرف العمليات بعد إعادة تأهيلها، والتدشين الرسمي لإعادة تشغيل وحدة العمليات عقب التشغيل التجريبي، لتكون جاهزة لاستقبال الحالات الجراحية الكبرى، إلى جانب تفقد باقي المساحات بوحدة العمليات من غرف العناية والإقامة، وقاعات الفيديو كونفرنس التعليمي، كما تفقد 76 وحدة أسنان تم إعادة تأهيلها وضمها إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى، في إطار الاستعداد لاستيفاء متطلبات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ووجّه رئيس الجامعة إلى حسن استغلال جميع الأماكن المهملة بالمستشفى، وإعادة تطوير كافة المرافق، مع إنشاء مركز تميز للجراحات البينية للوجه والفكين بطاقة 9 أسرة عناية مركزة، و32 سرير إقامة اقتصادية موزعة على 16 غرفة.