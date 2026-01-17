قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى كلية طب الأسنان

رئيس الجامعة خلال الافتتاح
رئيس الجامعة خلال الافتتاح
ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، المرحلة الأولى من التطوير الشامل لمستشفى كلية طب الأسنان، بافتتاح مجمع وحدات الأسنان الرقمية، وزراعة الأسنان، والتركيبات الرقمية، والليزر، إلى جانب تدشين 26 وحدة أسنان جديدة، وبدء التوسعات الشاملة بالمستشفى، وذلك في إطار الاستعداد لتقدم المستشفى للاعتماد في الأول من مارس المقبل، وعودته ليكون من أفضل مستشفيات طب الأسنان في صعيد مصر.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح كل من الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور طارق عبد الباري مدير المستشفى.

وشملت الافتتاحات تفقد وافتتاح عدد من الوحدات والتوسعات فقد تم افتتاح مجمع الوحدات الرقمية والليزر، إلى جانب تفقد أعمال التطوير الخارجي، ومعاينة المساحات والمداخل أمام العيادات الخارجية الجاري الإعداد لتطويرها وتوسيعها.

كما افتتح رئيس الجامعة قطاع العيادات بعد الانتهاء من أعمال إعادة التطوير والتأهيل، وتدشين 26 وحدة أسنان جديدة، مع تفقد التوسعات الخاصة بالعيادات التعليمية الجديدة، وأعمال التطوير والتوسعات الملحقة بالدور.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتوسيع الخاصة بالعيادات التعليمية الجديدة، التي تم إنشاؤها لخدمة وحدات الميكنة ومعمل الهستولوجيا، ومعمل المحاكاة.

كما افتتح غرف العمليات بعد إعادة تأهيلها، والتدشين الرسمي لإعادة تشغيل وحدة العمليات عقب التشغيل التجريبي، لتكون جاهزة لاستقبال الحالات الجراحية الكبرى، إلى جانب تفقد باقي المساحات بوحدة العمليات من غرف العناية والإقامة، وقاعات الفيديو كونفرنس التعليمي، كما تفقد 76 وحدة أسنان تم إعادة تأهيلها وضمها إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى، في إطار الاستعداد لاستيفاء متطلبات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ووجّه رئيس الجامعة إلى حسن استغلال جميع الأماكن المهملة بالمستشفى، وإعادة تطوير كافة المرافق، مع إنشاء مركز تميز للجراحات البينية للوجه والفكين بطاقة 9 أسرة عناية مركزة، و32 سرير إقامة اقتصادية موزعة على 16 غرفة.

المنيا رئيس جامعة طب الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رئيس القابضة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 17-1-2026

مزارع الرياح

خطة بريطانية لربط مزارع الرياح بأوروبا تثير جدلاً حول أسعار الكهرباء وأمن الطاقة

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد