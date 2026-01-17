تحرير 236 مخالفة تموينية وضبط كميات من السلع قبل بيعها بالسوق السوداء المنيا

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها المديرية أسفرت عن تحرير 236 مخالفة تموينية بمختلف مراكز المحافظة، تنوعت بين مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية، وذلك خلال حملات مفاجئة استهدفت إحكام الرقابة على منظومة الدعم.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تحرير 180 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب ضبط حالات تبديد وتصرف غير قانوني في الدقيق البلدي المدعم، فضلًا عن مخالفات تتعلق بعدم وجود موازين، وعدم الإعلان عن التعليمات، وسوء الاشتراطات الصحية، وعدم إعطاء بون صرف أو الاحتفاظ بسجلات التفتيش.

وفيما يخص الأسواق والمحال التجارية، أوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 محضرًا، تضمنت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، شملت سلع غذائية مثل الفراخ والمكرونة والدقيق والسكر، إلى جانب ضبط مشروبات غازية ومنظفات وعصائر وبسكويت وسلع استهلاكية متنوعة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة كميات كبيرة من الألبان واللحوم والدواجن، فضلًا عن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية والذبح خارج المجازر الحكومية.

كما شملت الحملات قطاع المواد البترولية، حيث تم ضبط محاولة لتجميع 25 أسطوانة بوتاجاز منزلي بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

