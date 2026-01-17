محافظ المنيا: التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد لتخفيف العبء عن المواطنين

كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض وأسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص معرضًا للأدوات المدرسية والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 17 يناير الجاري، بقاعة الجونة، بالتعاون مع جمعية نور القمر، حيث يقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 30%، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

توافر السلع

وأكد المحافظ، على استمرار التوسع في تنظيم المعارض والأسواق بجميع المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، دعمًا للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي بإتاحة المعروض من السلع الغذائية.