الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
محافظات

حملات تفتيش مكثفة على تراخيص المحال العامة بالمنيا

حملات مكثفة لتراخيص المحلات
حملات مكثفة لتراخيص المحلات
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

وفي هذا الإطار ، نظّمت لجنة تراخيص المحال العامة برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش مكثفة على المحال العامة بمركز ومدينة أبوقرقاص، بهدف ضبط الأسواق، والتأكد من سلامة التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحال المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملات عن تحرير 45 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، و59 مخالفة إشغال، و14 مخالفة لهيئة سلامة الغذاء، و11 محضر تموين.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال سرعة توفيق أوضاعهم، والتقدم على منظومة تراخيص المحال العامة، مع الالتزام باشتراطات التراخيص والقوانين المنظمة للعمل، حرصًا على سلامة المواطنين واستدامة الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظم.

المنيا محافظ المنيا حملات تراخيص محلات

