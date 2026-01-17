حملات تفتيش مكثفة على تراخيص المحال العامة بالمنيا

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

وفي هذا الإطار ، نظّمت لجنة تراخيص المحال العامة برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش مكثفة على المحال العامة بمركز ومدينة أبوقرقاص، بهدف ضبط الأسواق، والتأكد من سلامة التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحال المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملات عن تحرير 45 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، و59 مخالفة إشغال، و14 مخالفة لهيئة سلامة الغذاء، و11 محضر تموين.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال سرعة توفيق أوضاعهم، والتقدم على منظومة تراخيص المحال العامة، مع الالتزام باشتراطات التراخيص والقوانين المنظمة للعمل، حرصًا على سلامة المواطنين واستدامة الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظم.