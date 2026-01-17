قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
هجوم المنتخب المصري وتراجع منتخب نيجيريا .. ملخص أول 15 دقيقة من لقاء المركز الثالث فى أمم إفريقيا
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويواصل تصدره للدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير للتصويت فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا .. صور

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
ايمن رياض

تشهد لجان انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النقابة الفرعية التى تجرى ضمن المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية قبل إغلاق باب التصويت، في 15 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة لاستقبال 10 آلاف و766 محاميًا مقيدًا بجداول المشتغلين ممن لهم حق التصويت، وذلك منذ فتح اللجان صباح اليوم وحتى الآن وسط تنظيم وإشراف قضائي كامل من أعضاء هيئة النيابة الإدارية لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.


يتنافس بالانتخابات 46 مرشحًا على 13 مقعدًا داخل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة المنيا، من بينهم 6 مرشحين على مقعد نقيب المحامين، و6 مرشحين على مقعد الشباب، بينما يتنافس 34 مرشحا علي 11 مقعدا يتنافسون في بندر المنيا 3 مرشحين ومركز المنيا 3 مرشحين، والعدوه 3 مرشحين، وسمالوط 3 مرشحين، وبني مزار 3 مرشحين، وابوقرقاص 3 مرشحين، ومطاي 3 مرشحين، وبندر ملوي 3 مرشحين، ومركز ملوي 3 مرشحين، ومغاغة 3مرشحين، ودير مواس 2مرشح.

المنيا انتخابات المحامين التصويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر تناول الأدوية منتهية الصلاحية .. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

بالصور

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد