إقبال كبير للتصويت فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا .. صور

تشهد لجان انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النقابة الفرعية التى تجرى ضمن المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية قبل إغلاق باب التصويت، في 15 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة لاستقبال 10 آلاف و766 محاميًا مقيدًا بجداول المشتغلين ممن لهم حق التصويت، وذلك منذ فتح اللجان صباح اليوم وحتى الآن وسط تنظيم وإشراف قضائي كامل من أعضاء هيئة النيابة الإدارية لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.



يتنافس بالانتخابات 46 مرشحًا على 13 مقعدًا داخل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة المنيا، من بينهم 6 مرشحين على مقعد نقيب المحامين، و6 مرشحين على مقعد الشباب، بينما يتنافس 34 مرشحا علي 11 مقعدا يتنافسون في بندر المنيا 3 مرشحين ومركز المنيا 3 مرشحين، والعدوه 3 مرشحين، وسمالوط 3 مرشحين، وبني مزار 3 مرشحين، وابوقرقاص 3 مرشحين، ومطاي 3 مرشحين، وبندر ملوي 3 مرشحين، ومركز ملوي 3 مرشحين، ومغاغة 3مرشحين، ودير مواس 2مرشح.