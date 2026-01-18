الموجة الـ 28.. إزالة 873 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 873 حالة تعدٍ خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتي انطلقت مرحلتها الأولى السبت 10 يناير الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي الحازم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة أسفرت عن إزالة 172 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، شملت 161 حالة مبانٍ و11 حالة تعدٍ بالزراعة، إلى جانب إزالة 405 حالات متغيرات مكانية تم رصدها والتعامل معها بشكل فوري. كما تم إزالة 243 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و53 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني.

وأكد اللواء كدواني أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية، مشددًا على استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، مع المتابعة اليومية لتنفيذ القرارات الصادرة، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتوسع العمراني، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية والثروة العقارية، وتحقيقًا للصالح العام.