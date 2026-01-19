بالتعاون مع اتحاد الأعلاف.. محافظ المنيا يتابع معدلات إنجاز السوق الحضاري ببني مزار

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معدلات الإنجاز بمشروع إنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة بني مزار، والذي يُنفذ كنموذج رائد للمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجموعة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون وشركائها، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير الأسواق وتحديث البنية التحتية للخدمات التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء أسواق حضارية متكاملة توفر بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمواطنين، وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال الجارية بالمشروع، واستمع إلى شرح من إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أوضحت خلاله أن السوق الحضاري بلغت نسبة الإنجاز 80 % ويُقام على مساحة إجمالية تبلغ 12 ألفًا و600 متر مربع، ويضم 300 باكية تستوعب مختلف الأنشطة التجارية بنوعيها (الجملة والتجزئة)، إلى جانب وحدة مرافق، ووحدة لإدارة السوق، ومسجد، ودورات مياه، داخل بيئة منظمة ومؤمنة، مزودة بممرات واسعة ونظام إنارة حديث، بما يسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وتنظيم الحركة التجارية والمرورية داخل المدينة، خاصة بشارعي بورسعيد والجمهورية، وتحسين المظهر الحضاري لمدينة بني مزار.

وأكد اللواء كدواني أن مشروع السوق الحضاري يجسد مفهوم التنمية الحضرية الحديثة التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن السوق تمثل نقلة نوعية لمحافظة المنيا بأكملها، لما لها من دور في تعزيز الحركة الاقتصادية وإضفاء مظهر حضاري متميز، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون نموذجًا يُحتذى به في باقي مراكز المحافظة. كما شدد على أن العمل يسير بخطى متسارعة للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية في المواعيد المحددة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية.

ووجّه محافظ المنيا رسالة طمأنة مباشرة لتجار التجزئة والباعة الجائلين، أكد خلالها أن المحافظة ستتولى توفير جميع الإمكانيات والخدمات اللوجستية ووسائل النقل اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة، مع التأكيد على عدم تحميل تجار التجزئة أي أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو نقلهم من العشوائية إلى مكان آمن ومجهز بالكامل، يوفر لهم بيئة عمل كريمة ومنظمة دون المساس بمصدر رزقهم.

ومن جانبه، وجّه المهندس أيمن طوبار، العضو المنتدب لشركة الاتحاد، الشكر والتقدير لمحافظة المنيا على الدعم الكامل وتذليل العقبات، مؤكدًا أن المنيا باتت محافظة رائدة وواعدة في مجال إنشاء الأسواق الحضارية، ومتمنيًا تعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية. كما أشار إلى أن مبادرة «بداية جديدة» التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية كانت الدافع والمحرك الأساسي لهذا الإنجاز، والذي تُوّج بتدشين سوق حضاري متكامل يخدم أهالي بني مزار، ويجمع بين معايير الأمان وتكامل الخدمات اللوجستية.

و تفقد اللواء كدواني مقر السوق القديم بمدينة بني مزار، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع التجار والباعة للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم بشأن عملية التطوير، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على استقرار مصادر رزقهم، ومعلنًا عن حزمة من التيسيرات لضمان انتقال آمن وسلس إلى المقر الجديد، بما يحقق نموذجًا تجاريًا متطورًا يضمن كرامة التاجر ويقدم خدمة تليق بالمواطن.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب خالد فتح الباب عضو مجلس النواب، والدكتور حمادة حلبي عضو مجلس النواب، والمهندس مدحت الجابري رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، والمهندس أيمن طوبار العضو المنتدب، وأكرم البكري نائب رئيس مجلس الإدارة، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.