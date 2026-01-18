منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

لا أعرف إن كنت قد وقفت يومًا في محطة قطار كبرى لتسافر أو لتشاهد الناس فقط؛ ستكتشف سريعًا أن “المحطة” أشبه بكائن حي يتنفس بالفحم، ويعرق بالبخار، ويخرج زفيره صفارة حادة تقطع أفكارك كما تقطع السكين حبلًا مشدودًا.

في هذا الجسد المعدني تحديدًا-في محطة مصر-يقف قناوي.

هو ليس بطلًا بالمعنى المألوف، ولا شريرًا بالمعنى الذي يجعلنا نصدر عليه أحكامًا. قناوي شيء ثالث، إنه جرح يمشي على قدمين… يمسك جرائده كما لو كانت آخر وثيقة تثبت أنه ما زال “موجودًا”.

أول ما يصدمك في باب الحديد أنه يعامل المحطة كـ ميزانسين (Mise-en-scène) - “ترتيب العناصر داخل الكادر”-ذو إرادة، فضاء يضغط نفسيًا على الشخصيات لتظهر ما بداخلها؛ فتتكشف أمامنا تدريجيًا. خطوط الحركة متقاطعة، الممرات ضيقة، والكتل البشرية تتدافع في إيقاع لا يمنح أحدًا فرصة أن “يكون نفسه”.

هنا تظهر العبقرية القاسية، قناوي ليس غريبًا عن المكان، لكنه لا ينتمي إليه أيضًا.

هو في قلب الزحام… ومع ذلك، وحيد. وهذا تناقض نفسي فادح، أن تكون محاطًا بالبشر وتبقى غير مرئي.

يؤكد المكان هذا الإحساس بصريًا عبر توزيع الشخصيات، قناوي كثيرًا ما يُرى على الحافة، قرب الجدران، أو عند الفراغات بين الأكشاك؛ كأنه “خطأ في التصميم” لم ينتبه إليه أحد. لغة الصورة تقول لك دون خطابة أن هذا الرجل يعيش خارج الدفء الاجتماعي.

لا تكتفي الكاميرا في باب الحديد بتسجيل الحدث؛ إنها تختار موقفًا أخلاقيًا/نفسيًا، تقترب من قناوي أكثر مما يريح المشاهد. اللقطات القريبة (Close-ups) تأتي لتضعك أمام تفاصيل وجهه مثل تقرير طبي، عينان تراقبان، فم يحاول أن يبتسم، ارتجافة دقيقة في الفك… تفاصيل تقول دون كلام، “أنا أحبس شيئًا هنا، وأخشى أن يعرفه أحد”.

وفي المقابل، حين تظهر هنومة-بوهجها المشرق واندفاعها- يحدث تبديل ذكي في اللغة البصرية، حيث تتحرك الكاميرا معها بروح أكثر رشاقة، ويشتغل الإطار على الحيوية والانتشار؛ فيتبدل الهواء. التباين هنا ترجمة بصرية للفارق بين من يعيش الحياة… ومن يتفرج عليها.

قناوي، في جوهره، “ناظر” قبل أن يكون “فاعلًا”.

وهذه نقطة نفسية دقيقة، حين يُحرم الإنسان طويلًا من الاعتراف، قد تتحول الرغبة إلى مراقبة، ثم تتحول المراقبة إلى استحواذ متخيل.

والكاميرا تساعدك على فهم هذا الانزلاق لأنها تمنحك منظورًا قريبًا من نظرته، منظور تعلق قلق لا يعرف بالضبط ما الذي يريد… لكنه يعرف أنه لا يحتمل أن يخسره.

يستخدم الفيلم التباين بين الضوء والظل بوصفه لغة دلالية. ليس بالضرورة أن تكون الإضاءة “تعبيرية” صارخة دائمًا، لكنها تحمل أثرًا مهمًا، فهناك مناطق في المحطة لا تُضاء كاملًا، وكأن المكان يحتفظ بجحور صغيرة للقلق. قناوي يتحرك كثيرًا في هذه المناطق؛ فتبدو صورته أحيانًا محاصرة بنصف ظل، لتبقى ذاته غير مكتملة أمامنا.

الظل هنا استعارة. نعم... إنه ظل اجتماعي يعيش فيه الإنسان الذي لا يملكه أحد ولا يملك أحدًا. وحين يحاول قناوي أن يسحب هنومة إلى عالمه المتخيل، فكأنه يحاول إدخالها إلى ظله أيضًا… لكن هنومة-كما يقدمها التكوين-كائن ضوئي، فهي صاخبة، مرئية، لها وزن في المشهد.

لذلك يصطدم الخيال بالواقع… كما تصطدم فراشة بزجاج نافذة مغلقة.

من الناحية التقنية، يعتمد الفيلم على توتر متصاعد. فالمونتاج (Montage) يخلق إحساسًا بأن العالم أسرع من قدرة قناوي على الاستيعاب. في لحظات الزحام، يصبح القطع أقرب، وتبديل إيقاع اللقطات يشبه اضطراب النبض. والأهم أن ضجيج المحطة نفسه يدخل كجزء من الإيقاع؛ فتبدو صفارة القطار وكأنها “سكين صوتي” يقطع اللحظة ويوقظك من أي تعاطف.

وعندما يبدأ قناوي في الانهيار… لا تحتاج إلى مونولوج طويل.

يكفي أن يضيق زمن اللقطة، ويشتد الإيقاع، لتشعر أن رأسه لم يعد يتسع لما يرى.

الصوت في الفيلم في معظمه Diegetic- صوت المكان نفسه- لكن توظيفه قهري.

الباعة، الصيحات، ارتطام الحديد، حركة القطار… كلها تصنع غلافًا سمعيًا كثيفًا يضغط على الأعصاب.ومتى يظهر الصمت؟

نادراً.

ولذلك يصبح الصمت حدثًا نفسيًا.لحظة صمت قصيرة تشبه انقطاع الأكسجين… وتذكرك أن قناوي لا يملك رفاهية الهدوء.حتى رغبته تعاش وسط سوق مفتوح.

والرغبة حين تعاش في العراء تتحول بسهولة إلى شيء فاضح… ثم إلى شيء عدائي.

أداء قناوي يشتغل على الجسد قبل اللغة؛ فنجد التردد في الحركة، الاقتراب ثم التراجع، إطالة النظر وكأنه يخشى أن يرمش فيختفي المشهد.

هذا أداء “نفسي” بالمعنى التقني؛ جسد يحمل توترًا داخليًا لا يحتاج إلى شرح.

أما هنومة، فليست مجرد “إغراء” كما يختصرها البعض. هي طاقة "اجتماعية"، امرأة تعرف كيف تتحرك في مكان ذكوري بالضحك والاندفاع. تقف في منطقة رمادية بين القوة والهشاشة… ولهذا تصبح مرآة صادقة لخيال قناوي.ليست ملاكًا ولا شيطانًا… لكنها “حياة”.

والحياة تُخيف من لم يعشها.

المدخل الأكثر إنصافًا لقناوي ليس “الانحراف” كحكم أخلاقي، وإنما التعلق القلق كبنية نفسية؛ شخص لم يتعلم الأمان العاطفي، فيصير الحب عنده محاولة إنقاذ لا مشاركة.هو يبحث عن “ضمانة” ضد العزلة.

وحين تتحول العلاقة إلى ضمانة، تتحول بسهولة إلى تملك.

وهنا يطرح الفيلم سؤاله المخيف، هل قناوي “يحب”؟ أم أنه يضع اسم الحب على شيء آخر… لأننا لا نملك كلمة ألطف؟ الفيلم لا يعفيه من المسؤولية، لكنه أيضًا لا يسمح لك أن تريحه بلقب “مجنون” وتنتهي الحكاية.

إنه يضعك أمام تواطؤ اجتماعي طويل؛ سخرية، إقصاء، تهميش… ثم فجأة حين ينفجر نقول “كيف حدث هذا؟”

في النهاية… يحدث ما يحدث. الناس الذين لم يروه في حياته يرونه في سقوطه.

وهذه مفارقة إنسانية قاسية، المجتمع يمنحك الاعتراف -أحيانًا-… بعد أن تتحول إلى “خبر”.

قناوي لم يصبح مرئيًا لأنه صار محبوبًا، لكن لأنه صار خطرًا. والاعتراف الذي يأتي من الخوف هو شهادة إدانة متأخرة.

أخيرًا، يظل باب الحديد درسًا في لغة السينما بوصفها كشفًا عن قلق يتجلى في الإيقاع، وهشاشة تفضحها الـ Close-up، واختناق تصنعه الضوضاء، واستحواذ تقوده زاوية النظر.

وقناوي… ليس “وحشًا” يسهل شجبه.

إنه سؤال يمشي في محطة...

ماذا يفعل الفراغ حين يطول؟

قد يكتب قصيدة… وقد يكتب جريمة.

والمرعب أن الفارق بينهما-أحيانًا-ليس كبيرًا كما نحب أن نتخيل.