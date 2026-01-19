قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
فيديو

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

أغلي شريحة لحم في العالم
أغلي شريحة لحم في العالم
مروج حسني

أثار مقطع فيديو غريب لصائغ مجوهرات من مدينة نيويورك موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يطهو شريحة لحم فوق ثلاث سبائك من الذهب الخالص.

وأوضح الصائغ أن الذهب يُعد من أسرع المعادن توصيلاً للحرارة، ما يجعل عملية الطهي أسرع بثلاث مرات مقارنة بالحديد الزهر.

 وحذّر من خطورة تعرّض الذهب للحرارة المباشرة، مشيرًا إلى احتمال تسببه في حروق شديدة.

وكشف أن تكلفة التجربة بلغت نحو 450 ألف دولار، ما دفع المتابعين للانقسام بين اعتبارها استعراضًا مبالغًا فيه أو تجربة علمية مثيرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

نيويورك صائغ أمريكي أغلي شريحة لحم سبائك ذهب الذهب

