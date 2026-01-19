على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

أثار مقطع فيديو غريب لصائغ مجوهرات من مدينة نيويورك موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يطهو شريحة لحم فوق ثلاث سبائك من الذهب الخالص.

وأوضح الصائغ أن الذهب يُعد من أسرع المعادن توصيلاً للحرارة، ما يجعل عملية الطهي أسرع بثلاث مرات مقارنة بالحديد الزهر.

وحذّر من خطورة تعرّض الذهب للحرارة المباشرة، مشيرًا إلى احتمال تسببه في حروق شديدة.

وكشف أن تكلفة التجربة بلغت نحو 450 ألف دولار، ما دفع المتابعين للانقسام بين اعتبارها استعراضًا مبالغًا فيه أو تجربة علمية مثيرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.