امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

حالة من القلق يعيشها أهالي ٣ فتيات بإحدى قرى مركز المنيا، إثر تغيبهم عقب خروجهن من أداء امتحان الشهادة الإعدادية، ما أثار حالة من القلق بين أسرهن لعدم عودتهم إلى منازلهن، وقام عدد من أهالي الفتيات بالبحث عنهن داخل القرية والقرى التابعه لها لايجادهن.

ترجع أحداث الواقعه، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من أسر 3 فتيات بتغيبهن عقب أداء امتحان الشهادة الإعدادية، بإحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وبدأت فرق البحث في فحص ملابسات التغيب، كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المدرسة والطرق المؤدية إليها، في إطار التوصل إلى مكان الفتيات وكشف سبب تغيبهن.

