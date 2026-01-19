درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر .

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

قالت “غانم” خلال مداخلتها الهاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تتأثر البلاد بـ مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا سينتج عنه زيادة في سطوع الشمس، ولذلك فإن درجات الحرارة تتراوح بين 19 لـ 20 درجة.

انخفاض كبير في الحرارة ليلا

وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل نسجل درجات حرارة بالقاهرة 10 درجات، والمدن الجديدة 8 درجات.

وأوضحت أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في نسب الرطوبة، وأن فرص الأمطار موجودة لكن أقل من التي حدث أمس.

شبورة مائية على الطرق

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، بـ الحذر من الشبورة المائية؛ عبر الالتزام بـ القيادة الآمنة، وعدم الانشغال بغير الطريق.

طرق القيادة الآمنة في الضباب والشبورة



وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، والتي يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.



ووضعت الهيئة 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب، كالتالي:

1- القيادة بهدوء تام.

2- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة.

4- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

7- استخدام آلة التنبية على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.