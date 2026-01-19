أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: لا بد من ربط التقدم المهني بالأخلاقيات.. وإعلان مفاجئ من الأرصاد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية، أعلنت أن مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

مصر تطلق مسحا جويا شاملا للثروة المعدنية .. البترول توضح الفائدة

أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن ملف التعدين من أهم الملفات التي تخدم الصناعة، موضحًا أن الاكتشافات المعدنية ليست للتصدير لكن لسد احتياجات الصناعة.

الإشغالات الفندقية تجاوزت 80% .. طرق استغلال الشواطئ المصرية في الموسم الشتوي

أكد الخبير السياحي، وليد البطوطي، أن السياحة الداخلية الحصان الأسود الذى يعوض دائما عندما لا يكون هناك أزمة فى القطاع، ولكن الظروف الآن اختلفت، حيث أصبح هناك مقومات سياحية كبيرة فى مصر على رأسها المتحف المصري الكبير، ما زاد من السياحة الثقافية، من داخل السياحة الترفيهية.

الفراخ البيضاء بـ75 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الدواجن اليوم فى الأسواق.

مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور محمود الهباش قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية الفلسطينية، أن مصر على مدار أكثر من 70 عاما وهي تحمل القضية الفلسطينية، في قلوب وعقول أبنائها وقادتها.

"لإعادة العلاقة الإيجارية".. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الجدل الدائر حاليًا حول تعديلات قانون الإيجار القديم لا يتعلق بقانون جديد من حيث الفكرة، بقدر ما هو امتداد لمسار تشريعي وقضائي بدأ منذ تسعينات القرن الماضي، بهدف إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها الطبيعي الخاضع لأحكام القانون المدني.

مفتي الجمهورية: لابد من ربط التقدم المهني بالأخلاقيات

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، خلال المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أن العالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة فى بنية العمل وطبيعة المهن فى ظل الطفرة غير المسبوقة فى الذكاء الإصطناعي وما أخرجته من واقع جديد أسهم فى إعادة مسارات التوظيف.

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 19 يناير 2026.



