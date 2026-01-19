الإشغالات الفندقية تجاوزت 80% .. طرق استغلال الشواطئ المصرية في الموسم الشتوي

أكد الخبير السياحي، وليد البطوطي، أن السياحة الداخلية الحصان الأسود الذى يعوض دائما عندما لا يكون هناك أزمة فى القطاع، ولكن الظروف الآن اختلفت، حيث أصبح هناك مقومات سياحية كبيرة فى مصر على رأسها المتحف المصري الكبير، ما زاد من السياحة الثقافية، من داخل السياحة الترفيهية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن السائح يقوم برحلة اليوم الواحد إلى القاهرة من أجل زيارة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وأصبحت شئ أساسي وإضافة، كذلك السياحة الشاطئية مثل: الغردقة ومرسي علم والجونة وشرم الشيخ، يقوم بزيارة للأقصر ليوم واحد.

وتابع: “إذا السائح يجمع بين حاجتين، سياحة شاطئية وثقافية وأثرية، وهذا بسبب البنية التحتية وتحسن الخدمات والطرق وغيرها.. والإشغالات الفندقية تجاوزت 80%”.