الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

"لإعادة العلاقة الإيجارية".. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

هاجر ابراهيم

قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الجدل الدائر حاليًا حول تعديلات قانون الإيجار القديم لا يتعلق بقانون جديد من حيث الفكرة، بقدر ما هو امتداد لمسار تشريعي وقضائي بدأ منذ تسعينات القرن الماضي، بهدف إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها الطبيعي الخاضع لأحكام القانون المدني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت محكومة بقوانين استثنائية منذ عام 1920 وحتى 1981، أبرزها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان رسخا مبدأين أساسيين هما تثبيت القيمة الإيجارية، وامتداد عقد الإيجار مدى الحياة، وهو ما وصفه بـ«التأبيد غير الطبيعي للعلاقة الإيجارية».

وتابع أن أول تحول حقيقي جاء عام 1996 مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أعاد العقود الجديدة إلى مظلة القانون المدني، وفرض مبدأ تحديد مدة الإيجار، باعتباره القاعدة العامة، بعد عقود من الاستثناء التشريعي.

وأضاف أن القوانين القديمة قبل 1996 ظلت خاضعة لأحكام الإيجار الاستثنائية، إلا أن الدولة بدأت تدريجيًا في تفكيك فكرة الامتداد اللانهائي، سواء عبر تشريعات جديدة أو من خلال أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي لعبت دورًا محوريًا في إعادة ضبط العلاقة القانونية بين الطرفين.

الإيجار القديم مسار تشريعي قانون الإيجار القديم

