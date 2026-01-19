سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شهد سعر الدولار، تحركا، أمام الجنيه المصري في مصر، بداية تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان،كريدى أجريكول) لنحو 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، الأهلي المتحد، تنمية الصادرات) لنحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد) حوالي 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سيHSBC نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، البركة، نكست، العقاري المصري العربي) نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

47.40 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

47.24 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

47.37 جنيه للبيع