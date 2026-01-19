قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
توك شو

مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد

البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت “غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فأن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي  في طبقات الجو العليا، وأن هذا سينتج عنه زيادة في سطوع الشمس، ولذلك فإن درجات الحرارة تتراوح بين 19 لـ 20 درجة.

وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل نسجل درجات حرارة بالقاهرة 10 درجات، والمدن الجديدة 8 درجات.

وأوضحت أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في نسب الرطوبة، وأن فرص الأمطار موجودة لكن أقل من التي حدث أمس.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 19 يناير 2026

 


أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة تسجل 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وفي العاصمة الإدارية 20 للعظمى و8 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 20 للعظمى و9 للصغرى، وبنها 19 للعظمى و10 للصغرى، ليسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وفي الإسكندرية تسجل درجات الحرارة 19 درجة للعظمى و11 للصغرى، والعلمين 19 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 18 للعظمى و10 للصغرى، والسلوم 18 للعظمى و9 للصغرى، مع أجواء مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

أما مدن القناة فتسجل دمياط 19 درجة للعظمى و12 للصغرى، وبورسعيد 19 للعظمى و12 للصغرى، والإسماعيلية 21 للعظمى و9 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و10 للصغرى.

وفي دلتا مصر تسجل دمنهور 19 درجة للعظمى و10 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و9 للصغرى، وكفر الشيخ 19 للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و9 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تسجل الفيوم 20 درجة للعظمى و7 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و7 للصغرى، والمنيا 20 للعظمى و6 للصغرى، وأسيوط 20 للعظمى و6 للصغرى.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

