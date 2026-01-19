مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت “غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فأن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا سينتج عنه زيادة في سطوع الشمس، ولذلك فإن درجات الحرارة تتراوح بين 19 لـ 20 درجة.

وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل نسجل درجات حرارة بالقاهرة 10 درجات، والمدن الجديدة 8 درجات.

وأوضحت أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في نسب الرطوبة، وأن فرص الأمطار موجودة لكن أقل من التي حدث أمس.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 19 يناير 2026



أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة تسجل 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وفي العاصمة الإدارية 20 للعظمى و8 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 20 للعظمى و9 للصغرى، وبنها 19 للعظمى و10 للصغرى، ليسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وفي الإسكندرية تسجل درجات الحرارة 19 درجة للعظمى و11 للصغرى، والعلمين 19 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 18 للعظمى و10 للصغرى، والسلوم 18 للعظمى و9 للصغرى، مع أجواء مائلة للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

أما مدن القناة فتسجل دمياط 19 درجة للعظمى و12 للصغرى، وبورسعيد 19 للعظمى و12 للصغرى، والإسماعيلية 21 للعظمى و9 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و10 للصغرى.

وفي دلتا مصر تسجل دمنهور 19 درجة للعظمى و10 للصغرى، ووادي النطرون 20 للعظمى و9 للصغرى، وكفر الشيخ 19 للعظمى و10 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و9 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تسجل الفيوم 20 درجة للعظمى و7 للصغرى، وبني سويف 20 للعظمى و7 للصغرى، والمنيا 20 للعظمى و6 للصغرى، وأسيوط 20 للعظمى و6 للصغرى.