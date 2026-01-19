قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، بـ الحذر من الشبورة المائية؛ عبر الالتزام بـ القيادة الآمنة، وعدم الانشغال بغير الطريق.

طرق القيادة الآمنة في الضباب والشبورة

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، والتي يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

ووضعت الهيئة 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب، كالتالي:

1- القيادة بهدوء تام.

2- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة.

4- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

7- استخدام آلة التنبية على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أخرى ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

