الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية، أعلنت أن مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.



وقالت الخارجية إننا نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار في سوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة تضم المكونات السورية كافة، ومصر تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ودعم أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.



وأوضحت أن مصر تؤكد موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، ومصر تؤكد أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لكل مكونات الشعب السوري بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني.



وأشارت إلى أن مصر تؤكد أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومعالجة إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومصر تؤكد استمرار دعمها المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية .



