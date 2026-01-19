السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج قسد بمؤسسات الدولة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن إطار الدولة السورية، مشيدة بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المملكة تأمل أن يسهم الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، ودعم مسار بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والازدهار.

وجددت السعودية دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ويأتي الموقف السعودي عقب إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بوقف فوري لإطلاق النار ودمج شامل للمؤسسات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وذلك بعد التقدم السريع الذي حققه الجيش السوري في مناطق شمال وشرق البلاد.