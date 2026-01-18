قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
السنغال بطلا لـ كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب بهدف.. صور
أخبار التوك شو| نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة.. وأحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
قطع أجزاء من جسده.. تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة مفتش صحة فرشوط
منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا
دعاء استقبال شهر شعبان.. أفضل دعوات للرزق وخيري الدنيا والآخرة
مجلس السلام| صلاح عبدالعاطي: مصر نجحت في تشكيل هذه اللجنة ورأب الصدع
استقرار أسعار الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم
أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار
عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان يؤكد للشرع استمرار دعم أنقرة لدمشق: مكافحة الإرهاب أولوية واستقرار سوريا مصلحة إقليمية

اردوغان
اردوغان
القسم الخارجي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار دعم بلاده لسوريا، مشددًا على أن هذا الدعم يتصدره ملف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار داخل سوريا والمنطقة ككل.

 جاء ذلك خلال تواصل رسمي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في رسالة سياسية تعكس توجه أنقرة نحو ترسيخ دورها في معادلة الاستقرار الإقليمي.


وأشار أردوغان إلى أن تركيا تنطلق في موقفها من سوريا من اعتبارات تتعلق بالأمن القومي التركي، إلى جانب مسؤولياتها الإقليمية والإنسانية، مؤكدًا أن مواجهة التنظيمات الإرهابية تمثل شرطًا لا غنى عنه لتهيئة بيئة آمنة تسمح بإعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن وكريم.


ويأتي هذا التأكيد في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد التحديات الأمنية في شمال سوريا، واستمرار تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، ما يضفي على الموقف التركي أبعادًا تتجاوز البعد الثنائي، ليشمل توازنات إقليمية ودولية أوسع.

 وتحرص أنقرة، وفق مراقبين، على تثبيت معادلة تقوم على محاربة الإرهاب بالتوازي مع دعم الحلول السياسية التي تحفظ وحدة الأراضي السورية.
من جهته، يعكس التواصل بين الجانبين رغبة في إعادة تنظيم مسارات التعاون، وفتح قنوات تنسيق تخدم المصالح المشتركة، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، بما يحد من التهديدات العابرة للحدود ويعزز الاستقرار في المناطق المتاخمة لتركيا.


وفي المحصلة، يؤكد الموقف التركي المعلن أن سوريا ستظل حاضرة في صدارة أولويات السياسة الخارجية لأنقرة، مع التشديد على أن مكافحة الإرهاب ليست خيارًا تكتيكيًا مؤقتًا، بل ركيزة استراتيجية لأي تسوية مستقبلية تضمن أمن سوريا واستقرارها، وتنعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأسرها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوريا أحمد الشرع تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الإعدادية| أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية

ترشيحاتنا

احتفالات لاعبي السنغال

احتفالات صاخبة للاعبي السنغال بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا

ريال سوسيداد

برشلونة يخسر بثنائية من ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ميلان

ميلان يفوز على ليتشي بثنائية في الدوري الإيطالي

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد