الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. يتساءل عنه أولياء أمور طلاب الصفوف والمراحل الدراسية المختلفة في جميع محافظات مصر

من جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
 

وكانت حالة من الجدل سادت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول أنباء تزعم صور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ينص على اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

ومن جانبه..  نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.


إجازة نصف العام 2026

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد إجازة نصف العام 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنها رسميا تبدأ من السبت 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حال تعارض موعد  إجازة نصف العام 2026 في المدارس مع موعد إجازة نصف العام 2026 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد موعد إجازة نصف العام 2026 معهما

بداية الترم الثاني 2026 في المدارس موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس موعد بداية الترم الثاني 2026 موعد بداية الترم الثاني المدارس

