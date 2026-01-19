موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. يتساءل عنه أولياء أمور طلاب الصفوف والمراحل الدراسية المختلفة في جميع محافظات مصر

من جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني



وكانت حالة من الجدل سادت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول أنباء تزعم صور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ينص على اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

ومن جانبه.. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المتحدث الرسمي عدم صحة هذه المنشورات جملة وتفصيلا، مطالبا بتحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.



إجازة نصف العام 2026

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد إجازة نصف العام 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنها رسميا تبدأ من السبت 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حال تعارض موعد إجازة نصف العام 2026 في المدارس مع موعد إجازة نصف العام 2026 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد موعد إجازة نصف العام 2026 معهما