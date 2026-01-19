قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية .

 

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية 

المقادير (لـ 4 أشخاص):

الاسباجيتي:

• مكرونة اسباكيتي: 400 جرام

• ملح لسلق المكرونة: 10 جرام

شرائح اللحم المشوية:

• لحم بقر (ريب آي أو سيرلوين): 500 جرام

• زيت زيتون: 20 مل

• ملح: 6 جرام

• فلفل أسود مطحون: 3 جرام

• ثوم بودر: 3 جرام

• بابريكا مدخنة: 4 جرام

صوص الجبنة والثوم الكريمي:

• زبدة: 40 جرام

• ثوم مفروم ناعم: 20 جرام

• كريمة طبخ: 300 مل

• جبنة بارميزان مبشورة: 120 جرام

• جبنة موزاريلا مبشورة: 100 جرام

• فلفل أبيض: 2 جرام

• ملح: 4 جرام

• جوزة الطيب (اختياري): 1 جرام

• بقدونس مفروم للتقديم: 10 جرام

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية 

1. اسلق الاسباكيتي في ماء مغلي مملح حتى Al Dente، واحتفظ بـ 100 مل من ماء السلق.

2. تبّل شرائح اللحم بزيت الزيتون والملح والفلفل والثوم البودر والبابريكا، واشوِها على جريل ساخن حتى درجة النضج المطلوبة، ثم اتركها ترتاح 5 دقائق وقطّعها شرائح.

3. في طاسة عميقة، ذوّب الزبدة على نار متوسطة، أضف الثوم وقلّب 30 ثانية بدون تحمير.

4. أضف كريمة الطبخ، واتركها تسخن ثم أضف البارميزان والموزاريلا تدريجيًا مع التقليب حتى صوص كريمي ناعم.

5. اضبط الملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.

6. أضف الاسباكيتي للصوص وقلّب، ولو الصوص تقيل زوّد قليل من ماء السلق.

7. قدّم المكرونة، وضع شرائح اللحم المشوية على الوجه ورش بقدونس.

