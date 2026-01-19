طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية .

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

المقادير (لـ 4 أشخاص):

الاسباجيتي:

• مكرونة اسباكيتي: 400 جرام

• ملح لسلق المكرونة: 10 جرام

شرائح اللحم المشوية:

• لحم بقر (ريب آي أو سيرلوين): 500 جرام

• زيت زيتون: 20 مل

• ملح: 6 جرام

• فلفل أسود مطحون: 3 جرام

• ثوم بودر: 3 جرام

• بابريكا مدخنة: 4 جرام

صوص الجبنة والثوم الكريمي:

• زبدة: 40 جرام

• ثوم مفروم ناعم: 20 جرام

• كريمة طبخ: 300 مل

• جبنة بارميزان مبشورة: 120 جرام

• جبنة موزاريلا مبشورة: 100 جرام

• فلفل أبيض: 2 جرام

• ملح: 4 جرام

• جوزة الطيب (اختياري): 1 جرام

• بقدونس مفروم للتقديم: 10 جرام

1. اسلق الاسباكيتي في ماء مغلي مملح حتى Al Dente، واحتفظ بـ 100 مل من ماء السلق.

2. تبّل شرائح اللحم بزيت الزيتون والملح والفلفل والثوم البودر والبابريكا، واشوِها على جريل ساخن حتى درجة النضج المطلوبة، ثم اتركها ترتاح 5 دقائق وقطّعها شرائح.

3. في طاسة عميقة، ذوّب الزبدة على نار متوسطة، أضف الثوم وقلّب 30 ثانية بدون تحمير.

4. أضف كريمة الطبخ، واتركها تسخن ثم أضف البارميزان والموزاريلا تدريجيًا مع التقليب حتى صوص كريمي ناعم.

5. اضبط الملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.

6. أضف الاسباكيتي للصوص وقلّب، ولو الصوص تقيل زوّد قليل من ماء السلق.

7. قدّم المكرونة، وضع شرائح اللحم المشوية على الوجه ورش بقدونس.