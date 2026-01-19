قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
رنا عصمت

يعد الفلفل الحار من الاطعمة المفيدة للشعر ويمكنك مزجه مع بعض الزيوت الطبيعية التى تساعد على تقوية بصيلات الشعر و حمايته من التساقط.

 

 

فوائد الفلفل الحار للشعر ما يلي :-

· يحتوي الفلفل الحارّعلى الكابسايسين، وهو مركّب يحفز نمو الشّعر.

·الكابسايسين يحفّز الدّورة الدّموية إلى بصيلات الشّعر، مما يضمن وصول الغذاء إلى الشّعر، وبالتّالي نموه بشكلٍ أفضل وأكثر صحةً.

· يحفّز بصيلات الشّعر النّائمة، مما يزيد من كثافة الشّعر.

· الاستخدام الموضعيّ للفلفل الحارّ يجعل الشّعر لامعاً، وليناً، وأكثر قابليةً للتّمشيط.

وصفات الفلفل الحار للشعرما يلي :-

1- الفلفل الحار وزيت الزيتون..

 الفلفل الحارّ يحسّن الدّورة الدّموية، وزيت الزّيتون يرطّب الشّع، مما ينعكس على صحة الشعر .

 المكونات: 

-6-5 قرون من الفلفل الحارّ.

- كوب من زيت الزّيتون. 

طريقة التحضير: 

يُقطّع الفلفل إلى قطعٍ صغيرة، ويضاف إلى زيت الزّيتون.

 يُسكب الخليط في جرّة، وتخزّن في مكانٍ بارد ومظلم بعيداً عن أشعة الشّمس لمدّة 10-15 يوماً. 

بعد ذلك يُصفّى الزّيت، ويتم التخلّص من الفلفل.

 تُؤخذ 2-3 ملاعق طعام من زيت منقوع الفلفل. 

ثمّ يُقسّم الشّعر، ويطبّق الزّيت على فروة الرّأس وعلى طول الشّعر، حتى يتم تغطيته بالكامل.

 يترك الزّيت لمدّة ساعة، ثمّ يغسل بالشّامبو والبلسم. 

يمكن تكرار القناع إلى ثلاث مرّات في الأسبوع.

2- الفلفل الحار وزيت الخروع..

- زيت الخروع منشّط معروف لنمو الشّعر، وعند إضافة الفلفل الحارّ تتكوّن تركيبة مثاليّة لتعزيز نمو الشّعر،

- وطريقة هذه الوصفة هي المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الفلفل الحارّ المطحون. كوب من زيت الخروع 

طريقة التحضير:

- يُخلط المكوّنين، ثمّ يتم التّخزين في جرّةٍ بعيدة عن أشعة الشّمس لمدّة أسبوعين.

- بعد انقضاء المدّة المطلوبة، تُؤخذ ملعقة واحدة كبيرة من خليط الزّيت، ويتم تطبيقها على فروة الرّأس، مع تدليكها بلطف باستخدام الأصابع. 

-ويترك الخليط لمدّة 30 دقيقة على فروة الرّأس، ثمّ يغسل الشّعر بالشّامبو والبلسم.

- يكرّر هذا القناع 3-4 مرّات في الأسبوع.

3-الفلفل الحار وزيت جوز الهند  ..

يتميز بقدرته على اختراق الشعر، وعند إضافة زيوتٍ أخرى إليه، مثل زيت الزّيتون، فإنّه يحافظ على صحّة الشّعر، بينما يعزّز الفلفل الحارّ من نمو الشّعر الجديد.

 وطريقة هذه الوصفة هي المكونات: نصف كوب من زيت جوز الهند. نصف كوب زيت الزّيتون. 2 ملعقة كبيرة من الفلفل الحارّ.

 طريقة التحضير: 

-يُمزج زيت جوز الهند والفلفل الحار في جرّة، ويتم تخزينه في مكانٍ بارد ومظلم لمدّة أسبوعين.

- بعد انقضاء الأسبوعين، يضاف زيت الزّيتون إلى الخليط. 

-تؤخذ حوالي 2 ملعقة كبيرة أو أكثر، اعتماداً على طول الشّعر من الزّيت، ويتم تطبيقه على فروة الرّأس والشّعر.

- ويترك لمدّة 30 دقيقة، ثمّ يغسل الشّعر بالشّامبو. 

-يمكن تكرار هذا القناع إلى ما يصل إلى مرّتين في الأسبوع.

الفلفل الحارلعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته الفلفل الحار الفلفل الحار من الاطعمة المفيدة للشعر الفلفل الحار وزيت الزيتون الفلفل الحار وزيت الخروع

