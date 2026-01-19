قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عملية في ضهري | نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية .. خاص

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها الى ازمة صحية فى ظهرها وإجراء عملية جراحية به كما قامت بتركيب بلازما فى الركبة. 

وقالت نجوى فؤاد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : حالتي الصحية جيدة ومستقرة حاليا وانا فى انتظار إجراء عملية جراحية أخرى فى الظهر ولكن ننتظر حاليا التئام العظام والتى تستغرق وقتا طويلا خاصة اننا فى فصل الشتاء. 

وأضافت نجوى فؤاد : نقابة الممثلين برئاسة الفنانة اشرف زكي تتابع حالتي الصحية بعناية شديدة واتوجه بالشكر لهم وخاصة النقيب الذى لا يدخر جهدا فى مساعدة زملائه من الفنانين وليس لى فقط. 

نقابة المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي

تقدمت نقابة المهن التمثيلية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بعلاج الفنانين ورعاية الكبار منهم، أبرزهم عبلة كامل، وضياء الميرغني. 

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيان شكر، قالت فيه: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تقديرًا لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفانًا بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود».

وأشارت نقابة المهن التمثيلية إلى إن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس ما يتمتع به الرئيس من تقدير عميق لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر، كما تؤكد حرص الدولة المصرية، بقيادة سيادته، على الوفاء لأبنائها المخلصين ممن أسهموا في بناء وجدان الأمة وإسعاد شعبها، حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة، ودامت رايتها عالية خفاقة بالفن والعطاء والوفاء.

نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد أعمال نجوى فؤاد أفلام نجوى فؤاد مرض نجوى فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص تحرش بطالبة في الشرقية

المتهمين

وصلوا للكنز.. العثور على 53 قطعة أثرية بحوزة شخصين بأسيوط

إسعاف المنوفية

في يوم واحد.. مصرع سيدتين بمركز السادات سقطا من أدوار عليا بالمنوفية

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد