عملية في ضهري | نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية .. خاص

كشفت الفنانة نجوى فؤاد تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها الى ازمة صحية فى ظهرها وإجراء عملية جراحية به كما قامت بتركيب بلازما فى الركبة.

وقالت نجوى فؤاد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : حالتي الصحية جيدة ومستقرة حاليا وانا فى انتظار إجراء عملية جراحية أخرى فى الظهر ولكن ننتظر حاليا التئام العظام والتى تستغرق وقتا طويلا خاصة اننا فى فصل الشتاء.

وأضافت نجوى فؤاد : نقابة الممثلين برئاسة الفنانة اشرف زكي تتابع حالتي الصحية بعناية شديدة واتوجه بالشكر لهم وخاصة النقيب الذى لا يدخر جهدا فى مساعدة زملائه من الفنانين وليس لى فقط.

نقابة المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي

تقدمت نقابة المهن التمثيلية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بعلاج الفنانين ورعاية الكبار منهم، أبرزهم عبلة كامل، وضياء الميرغني.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيان شكر، قالت فيه: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تقديرًا لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفانًا بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود».

وأشارت نقابة المهن التمثيلية إلى إن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس ما يتمتع به الرئيس من تقدير عميق لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر، كما تؤكد حرص الدولة المصرية، بقيادة سيادته، على الوفاء لأبنائها المخلصين ممن أسهموا في بناء وجدان الأمة وإسعاد شعبها، حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة، ودامت رايتها عالية خفاقة بالفن والعطاء والوفاء.