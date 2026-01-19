السفير التركي بالقاهرة يحتفي بأبطال مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" الفائزة لعام 2025

في إطار تعزيز جسور التعاون الثقافي والفني بين مصر وتركيا، التقى المخرج والفنان مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY)، بالسفير صالح موطلو شن، سفير الجمهورية التركية لدى جمهورية مصر العربية، يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 بمقر السفارة التركية بالقاهرة.



وخلال اللقاء، احتفى السفير التركي بفريق عمل مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" من تأليف وإخراج مازن الغرباوي وإنتاج SITFY Media Production، والتي حصدت جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة كأفضل عرض مسرحي متكامل وأفضل مخرج مسرحي وأفضل موسيقى وأفضل ممثلة صاعدة.

وأعرب السفير موطلو شن عن إعجابه بالمستوى الفني الرفيع الذي وصل إليه المسرح المصري، مشيداً بالإبداع والتميز الذي تمثله مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار"، مؤكداً حرص تركيا على تعزيز التعاون الثقافي والفني مع مصر.



ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثقافي بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمؤسسات الثقافية التركية، وتعزيز المشاركات التركية في الدورات المقبلة من المهرجان، إلى جانب بحث إمكانية تبادل الخبرات الفنية وورش العمل المتخصصة بين الفنانين المصريين والأتراك، و بحث احتمالية قيام فريق عمل مسرحية جسم و اسنان و شعر مستعار بجولة فنية بمدن تركيا.

وأعرب الغرباوي عن تقديره العميق للمساهمات التركية المتميزة في مجال التبادل الثقافي الدولي والفنون الأدائية، مؤكداً أن تركيا تمتلك تاريخاً مسرحياً عريقاً ومدارس فنية رائدة أثرت الحركة المسرحية العالمية، وأن التعاون مع المؤسسات الثقافية التركية يمثل إضافة نوعية لمهرجان شرم الشيخ ويساهم في تعزيز الحوار الفني العالمي.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق لتطوير مبادرات تعاونية مستقبلية تشمل تبادل العروض المسرحية وإقامة ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية للمواهب الشابة في كلا البلدين، بما يعزز الروابط الثقافية والفنية بين الشعبين المصري والتركي.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيداً على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة الحادية عشرة المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل الدكتورة إنجي البستاوي، برئاسة شرفية للنجمة الكبيرة الهام شاهين وتحمل الدورة القادمة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريماً لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.