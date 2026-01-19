قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
فن وثقافة

مي عز الدين تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها: شكرا على كونك انت

مي عز الدين واحمد تيمور
مي عز الدين واحمد تيمور
علا محمد

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها مع زوجها أحمد تيمور في اجواء رومانسية عبر حسابها علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مي بفستان أحمر ناري قصير ووضعت ميكب يتناسب مع إطلالتها وملامحها الهادئة وشاركت فيديو به مجموعة من الصور و علقت عليه :"شكرا حبي علي كل شئ شكرا علي كونك انت ".


يصادف اليوم 19 يناير عيد ميلاد الفنانة مى عز الدين التي أتمت اليوم عامها الـ 46، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

إطلالات مى عز الدين
وتتميز مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وحصدت إطلالة مى عز الدين إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.


وتعد الفنانة مى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.


وكشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب عدم إقامة حفل زفاف علي زوجها الطبيب أحمد تيمور.

الفنانة مي عز الدين احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها زوجها أحمد تيمور

