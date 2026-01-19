مي عز الدين تحتفل مع زوجها بعيد ميلادها: شكرا على كونك انت

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها مع زوجها أحمد تيمور في اجواء رومانسية عبر حسابها علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مي بفستان أحمر ناري قصير ووضعت ميكب يتناسب مع إطلالتها وملامحها الهادئة وشاركت فيديو به مجموعة من الصور و علقت عليه :"شكرا حبي علي كل شئ شكرا علي كونك انت ".



يصادف اليوم 19 يناير عيد ميلاد الفنانة مى عز الدين التي أتمت اليوم عامها الـ 46، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

إطلالات مى عز الدين

وتتميز مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وحصدت إطلالة مى عز الدين إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.



وتعد الفنانة مى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.



وكشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب عدم إقامة حفل زفاف علي زوجها الطبيب أحمد تيمور.