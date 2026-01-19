برساله غزل.. أحمد تيمور يحتفل بعيد ميلاد مى عز الدين

أحتفل الدكتور أحمد تيمور، بعيد ميلاد زوجته الفنانة مى عز الدين، من خلال نشر مقطع فيديو للقطات رومانسية تجمعهم سويا وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب أحمد تيمور: "كل سنة وأنتِ ست البنات، كل سنة وأنتِ نجمة النجوم، كل سنة وأنتِ حبيبتي ومراتي وبنتي. كل سنة وأنتِ أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وأنتِ الحياة وما فيها، كل سنة وأنتِ ضحكتك بتحلي الدنيا كلها، وكل سنة وأنتِ جنبي، ناجحة ومحبوبة".

وأضاف: "كل سنة وأنتِ أقرب لربنا، وكل سنة قلبك حلو زيك كده. عقبال العمر كله مع بعض يا برنسيسة الدنيا، ودائمًا أنتِ قلبي ومفتاحه".

يذكر أن آخر أعمال مى عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.