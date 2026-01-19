فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

يصادف اليوم 19 يناير عيد ميلاد الفنانة مى عز الدين التي أتمت اليوم عامها الـ 46، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

إطلالات مى عز الدين

وتتميز مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وحصدت إطلالة مى عز الدين إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.



وتعد الفنانة مى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.



وكشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب عدم إقامة حفل زفاف علي زوجها الطبيب أحمد تيمور.

وقالت مي عز الدين في تصريحات تليفزيونية إن سبب عدم اقامة حفل زفاف يعود الي وفاة والدتها خلال الفترة الماضية، اما عن امكانية اقامته لاحقا تابعت : لا هو حلو أوى كده .

يذكر أن آخر أعمال مى عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.



