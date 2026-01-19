هبة السيسي تروي معاناتها مع السرطان: دعواتكم فرقت معايا

روت الفنانة هبة السيسي تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان وذلك فى أول ظهور لها ببرنامجها “ميس إيجبت” وكشفت عن تفاصيل المرض وآلامها.

هبة السيسي تروي الفترة الصعبة

وقالت هبة السيسي: "النهاردة أول حلقة ليا بعد فترة صحية كانت صعبة جدا بعد إصابتي بالسرطان وعملت عملية كبيرة بس الحمد لله ربنا كرمني وعدت على خير".

وأضافت هبة السيسي: "حابه أطمن كل الناس اللي سألوا عليا وقلقوا عليا ودعولي من قلبهم أنا الحمد لله بقيت كويسة، بس الفترة اللي فاتت خلتني أحس يعني إيه دعوة طالعة بصدق من القلب ويعني إيه في ناس حلوة وجميلة موجودة واقفة في ضهري من غير مقابل، حابه أشكر كل الناس اللي سألت عليا سواء برسالة أو بمكالمة أو زيارة أو حتى دعوة لأن دعواتكم فرقت معايا جدا أنا كنت داخلة في موضوع كبير والحمد لله كلامكم الجميل وصلني وكان دعم ليا في وقت بجد أنا كنت محتاجة الدعم وكنتوا فعلا سند حقيقي ليا".

وأوضحت هبة السيسي: "النهادرة أنا راجعة بطاقة جديدة وحابه أقول لأي حد بيمر بتجربة صعبة أنتوا أقوى مما تتخيلوا وربنا هيسخر لكم اللي يسندكم ويدعمكم ومفيش أقرب من ربنا في أي وجع شكرا ليكم جدا".

ياسمين جمال تعلن عن إصابة هبة السيسي

وأعلنت الفنانة ياسمين جمال، أمس، عبر صفحتها على فيسبوك، خضوع هبة السيسي لعملية جراحية خطيرة: «صاحبتي الغالية وعشرة سنين هبة السيسي بعد شوية داخلة تعمل عملية خطيرة.. فلو سمحتوا تدعوا لها تخرج بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها يا رب فضلا وليس أمرا فالدعاء يرد القضاء، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما رجاء الدعاء لو سمحتم».

حذف مشاهد هبة السيسي من فيلم كتكوت

وكانت الفنانة هبة السيسي حلت ضيفة على الإعلامية رغدة شلهوب بقناة النهار للحديث حول المزيد من الموضوعات الهامة.

وكشفت الفنانةهبة السيسي، عن سبب حذف مشاهدها في فيلم كتكوت بطولة الفنان محمد سعد، الذي عُرض عام 2006 وحقق نجاحاً كبيراً، بجانب حديثها عن إحدى الفنانات التي جعلتها تعتذر عن عرض مسرحية “يا إحنا يا هما” .

وأضافت: "لفت الانتباه حلو ولكن مش بالشكل ده وإن الناس تقول إني حطمت الدريس كود، لأ ده مكنش مقصود أصلًا إني أبقى تريند، والناس صدقوني لما اعتذرت علشان دي الحقيقة".