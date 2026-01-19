قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
شوبير: لاعب محبوب جدا في الأهلي على وشك الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة السيسي تروي معاناتها مع السرطان: دعواتكم فرقت معايا

هبة السيسي
هبة السيسي
أحمد إبراهيم

روت الفنانة هبة السيسي تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان وذلك فى أول ظهور لها ببرنامجها “ميس إيجبت” وكشفت عن تفاصيل المرض وآلامها. 

هبة السيسي تروي الفترة الصعبة 

وقالت هبة السيسي: "النهاردة أول حلقة ليا بعد فترة صحية كانت صعبة جدا بعد إصابتي بالسرطان وعملت عملية كبيرة بس الحمد لله ربنا كرمني وعدت على خير".

وأضافت هبة السيسي: "حابه أطمن كل الناس اللي سألوا عليا وقلقوا عليا ودعولي من قلبهم أنا الحمد لله بقيت كويسة، بس الفترة اللي فاتت خلتني أحس يعني إيه دعوة طالعة بصدق من القلب ويعني إيه في ناس حلوة وجميلة موجودة واقفة في ضهري من غير مقابل، حابه أشكر كل الناس اللي سألت عليا سواء برسالة أو بمكالمة أو زيارة أو حتى دعوة لأن دعواتكم فرقت معايا جدا أنا كنت داخلة في موضوع كبير والحمد لله كلامكم الجميل وصلني وكان دعم ليا في وقت بجد أنا كنت محتاجة الدعم وكنتوا فعلا سند حقيقي ليا".

وأوضحت هبة السيسي: "النهادرة أنا راجعة بطاقة جديدة وحابه أقول لأي حد بيمر بتجربة صعبة أنتوا أقوى مما تتخيلوا وربنا هيسخر لكم اللي يسندكم ويدعمكم ومفيش أقرب من ربنا في أي وجع شكرا ليكم جدا".

ياسمين جمال تعلن عن إصابة هبة السيسي 

وأعلنت الفنانة ياسمين جمال، أمس، عبر صفحتها على فيسبوك، خضوع هبة السيسي لعملية جراحية خطيرة: «صاحبتي الغالية وعشرة سنين هبة السيسي بعد شوية داخلة تعمل عملية خطيرة.. فلو سمحتوا تدعوا لها تخرج بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لولادها يا رب فضلا وليس أمرا فالدعاء يرد القضاء، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقما رجاء الدعاء لو سمحتم».

حذف مشاهد هبة السيسي من فيلم كتكوت 

وكانت الفنانة هبة السيسي حلت ضيفة على الإعلامية رغدة شلهوب بقناة النهار للحديث حول المزيد من الموضوعات الهامة.

وكشفت الفنانةهبة السيسي، عن سبب حذف مشاهدها في فيلم كتكوت بطولة الفنان محمد سعد، الذي عُرض عام 2006 وحقق نجاحاً كبيراً، بجانب حديثها عن إحدى الفنانات التي جعلتها تعتذر عن عرض مسرحية “يا إحنا يا هما” .

وأضافت: "لفت الانتباه حلو ولكن مش بالشكل ده وإن الناس تقول إني حطمت الدريس كود، لأ ده مكنش مقصود أصلًا إني أبقى تريند، والناس صدقوني لما اعتذرت علشان دي الحقيقة".

هبة السيسي أعمال هبة السيسي أفلام هبة السيسي الفنانة هبة السيسي مرض هبة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لوروا

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس صلاة لقان وقداس الغطاس بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

جانب من الاختبارات

40 شابًا يجتازون اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووي

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد