الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لندن تقترب أكثر من القاهرة.. مصر والمملكة المتحدة يتفقان على زيادة الرحلات الجوية

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني
نورهان خفاجي

شهد الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، جلسات المباحثات الثنائية مع وفد المملكة المتحدة، والتي استهدفت تطوير أطر التعاون الثنائي في مجال خدمات النقل الجوي، وتحديث الاتفاقيات القائمة لتعظيم الاستفادة منها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجال النقل الجوي، ودعم حركة السفر والتجارة والسياحة بين مصر وشركائها، وفي ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتعزيز التعاون الدولي وتطوير اتفاقيات النقل الجوي بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم من دور مصر كمحور إقليمي للطيران.

وضم وفد المملكة المتحدة ممثلين عن وزارة النقل البريطانية، إلى جانب ممثلي صناعة الطيران في المملكة المتحدة، من كبرى المجموعات وشركات الطيران العالمية العاملة في السوقين المصري والبريطاني.

وأسفرت المباحثات عن مناقشة تحديث الاتفاق الثنائي لخدمات النقل الجوي، بما يتوافق مع المتغيرات الحالية في صناعة النقل الجوي، ويعزز مرونة التشغيل، ويدعم زيادة عدد الرحلات والسعات المقعدية بين الجانبين.

كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم لزيادة التشغيل بين البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي والسياحة والتبادل التجاري، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين شركات الطيران في الجانبين.

ووقّعت عن الجانب المصري سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني، فيما وقّعت عن الجانب البريطاني السيدة تارا كيمسلي، نائب كبير مفاوضي خدمات النقل الجوي بوزارة النقل، وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، بما يعكس أهمية المباحثات وحرص الطرفين على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور النقل الجوي كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي مهم لحركة الطيران، مشيرًا إلى أن تحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران العالمية، ويحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومعايير السلامة والجودة الدولية.

بريطانيا رحلات الطيران الطيران المصري سلطة الطيران المصري

