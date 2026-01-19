قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

رنا عصمت

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2026، الذي انطلق مساء اول أمس في الرياض.

تفاصيل إطلالة مايان السيد في Joy Awards

وظهرت مايان السيد بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية فستاناً قطيفة باللون الازرق الغامق من تصميم ليث معلوف .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتتميز مايان السيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيار ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مايان السيد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

تحدثت الفنانة مايان عن فخرها بردود الأفعال على فيلمها الجديد كولونيا معبرة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد مالك وكامل الباشا، معبّرة عن حماسها لطرح الفيلم للجمهور أخيرا في دور العرض بعد عدد من العروض الناجحة في المهرجانات داخل وخارج مصر.


 وفي تصريحات خاصة مع عرض الفيلم في سينما زاوية، قالت مايان أن شخصيتها في فيلم كولونيا جديدة تماما عليها، مؤكدة أن علاقة الأبن والأب داخل الأحدث تأخذ شكلا حساسا للغاية.

مايان السيد أكدت أيضا أنها تعشق المغامرة في اختيار أدوارها، وأنها سعيدة للتواجد في أكثر من فيلم سينمائي خلال الفترة القصيرة الماضية.
 

الفيلم يشارك في بطولته أيضًا كامل الباشا وعابد عناني ودنيا ماهر، وهو من إخراج محمد صيام.

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

