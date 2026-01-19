قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بالإسماعيلية

مهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية
مهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو «أنا متعلم مدى الحياة»؛ وذلك لمتابعة آليات تفعيلها على مستوى المراكز والمدن.

وذلك بحضور الدكتورة دينا محمد على نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة، لبنى زكى مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، شيرين عبدالرحمن مدير ثقافة الإسماعيلية، وممثلي "مديرية التربية والتعليم، مكتبة مصر العامة، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار"، دكتورة فاطمة أبو الوفا مسئول متابعة المشروعات والمبادرات، محمود سليمان مسئول إعداد التقارير، ومديري إدارات مشروعك، وتكافؤ الفرص.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف ومحاور المبادرة، والتي ترتكز على ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة باعتباره مسارًا مستدامًا لبناء الإنسان، وتعزيز التعلم المجتمعي خارج الأطر التعليمية التقليدية، بما يسهم في رفع الوعي وتنمية القدرات لدى مختلف الفئات العمرية.

كما تم التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية الإطلاق الفعلي للمبادرة بمحافظة الإسماعيلية، على أن يتم التوسع في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان وصول المبادرة إلى مختلف القرى والمناطق.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على استمرار دعم المحافظة الكامل للمبادرة، بما يحقق مستهدفاتها في بناء الإنسان ورفع جودة الحياة، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر كأسلوب حياة داخل المجتمع.

ووجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بنشر ثقافة التعلم المستمر وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل المجتمع، وفي إطار مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة اليونسكو «أنا متعلم مدى الحياة».

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس قداس عيد الغطاس ويتأمل في روحانية نهر الأردن

وزير التربية والتعليم

إعلان أسماء المرشحين لمسابقة المدير الفعال ومقابلات شخصية بالتعليم.. 26 يناير

رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)

رئيسة القومي للمرأة تستقبل بعثة الوكالة الكورية لبحث التعاون المشترك

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد