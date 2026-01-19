عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

رد الإعلامي عمرو أديب على سؤال الإعلامية إنجي علي، :« نفسك مين في حفل Joy Awards، يمنحك الجائزة يا عمرو».

وتأثر عمرو أديب، وكاد أن يبكي وقال :« أمي.. عايز أمي والمصحف الشريف.. عايز أمي تمنحني الجائزة.. أو تشوفني وأنا باخد الجائزة ».

عمروأديب

وتابع عمرو أديب « أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وانا بستلم جائزة، والله بتكلم بجد كان نفسي أمي تشفني وأنا كويس وبحصل على جوائز».

وفي وقت ستابق أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحصول على جائزة joy award له طعم خاصة، مشيرا إلى أن الحفل أصبح هناك حفل وجوائز تقترب من الجوائز الموجودة في أوروبا وأمريكا



وقال عمرو أديب، أن الجميع أصبح يحلم بالحصول على جائزة، جائزة joy award وأنا حصلت على تلك الجائزة العام الماضي، وأتمنى أن أحصل عليها مجددا.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن ماجد الكدواني فنان راقي، مؤكدا أنه خلال الحفل تحدث عن القوى الناعمة المصرية ويتحدث فن الفن المصري، والفنان ماجد الكدواني فنان عظيم وأكد في كلمته أن الفنان احمد مالك يستحق تلك الجائزة".