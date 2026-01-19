قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصائح هامة من الداخلية لقائدي السيارات على الطرق
قافلة "زاد العزة" الـ 119 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص مع ملاكي بطريق القصير مرسي علم
عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة
قوة السوشيال ميديا.. كيف أنقذ بث مباشر "شقيق ميادة" من التعـ.ـذيب وأدخله مستشفى العباسية؟
أذكار الصباح.. ابدأ يومك ببركة اللهم بك أصبحنا
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب كشمير الهندية
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

الإعلامي عمروأديب
الإعلامي عمروأديب
البهى عمرو

رد الإعلامي عمرو أديب على سؤال الإعلامية إنجي علي، :« نفسك مين في حفل Joy Awards، يمنحك الجائزة يا عمرو».

وتأثر عمرو أديب، وكاد أن يبكي وقال :« أمي.. عايز أمي والمصحف الشريف.. عايز أمي تمنحني الجائزة.. أو تشوفني وأنا باخد الجائزة ».

عمروأديب

وتابع عمرو أديب « أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وانا بستلم جائزة، والله بتكلم بجد كان نفسي أمي تشفني وأنا كويس وبحصل على جوائز».

وفي وقت ستابق أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحصول على جائزة joy award له طعم خاصة، مشيرا إلى أن الحفل أصبح هناك حفل وجوائز تقترب من الجوائز الموجودة في أوروبا وأمريكا


وقال عمرو أديب، أن الجميع أصبح يحلم بالحصول على جائزة، جائزة joy award وأنا حصلت على تلك الجائزة العام الماضي، وأتمنى أن أحصل عليها مجددا.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن ماجد الكدواني فنان راقي، مؤكدا أنه خلال الحفل تحدث عن القوى الناعمة المصرية ويتحدث فن الفن المصري، والفنان ماجد الكدواني فنان عظيم وأكد في كلمته أن الفنان احمد مالك يستحق تلك الجائزة".

الإعلامي عمرو أديب الإعلامية إنجي علي عمرو أديب حفل Joy Awards

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

طبيب أسنان

لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان

منتخب مصر

عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة

ترشيحاتنا

محمد صلاح وساديو ماني

بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين .. ساديو ماني يحقق رقما قياسيا

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

السنغال

لاعب الزمالك السابق: السنغال الأقوى في القارة وتتويجها بأمم إفريقيا مستحق

بالصور

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد