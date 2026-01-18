عمرو أديب: الحصول على جائزة joy award له طعم خاصة.. وحصلت على الجائزة العام الماضي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحصول على جائزة joy award له طعم خاصة، مشيرا إلى أن الحفل أصبح هناك حفل وجوائز تقترب من الجوائز الموجودة في أوروبا وأمريكا



وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الجميع أصبح يحلم بالحصول على جائزة، جائزة joy award وأنا حصلت على تلك الجائزة العام الماضي، وأتمنى أن أحصل عليها مجددا

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن ماجد الكدواني فنان راقي، مؤكدا أنه خلال الحفل تحدث عن القوى الناعمة المصرية ويتحدث فن الفن المصري، والفنان ماجد الكدواني فنان عظيم وأكد في كلمته أن الفنان احمد مالك يستحق تلك الجائزة".