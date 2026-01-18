عمرو أديب: على مدار فترات طويلة هناك حديث عن تعديل وزاري مرتقب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه على مدار أكثر من شهر، هناك حديث عن التعديل الوزاري، معلقا "وكلنا نعرف أن رئيس الحكومة رجل محترم ويقوم بعمله بشكل جيد ده، ولكن ما علاقة ذلك من استمراره في قيادة الحكومة من عدمه؟.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه يستمر الانسان في منصبه لو كان ناجحا، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موجود في منصبه من عام 2018، وبقاءه في قيادة الحكومة أو أي وزير لا علاقة له بالاحترام والرغبات.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه لو هناك شخص أفضل يستطيع التغيير فليكن موجودا.

