الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

عمرو أديب ولميس الحديدي
عمرو أديب ولميس الحديدي
البهى عمرو

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأخبار المنتشرة خلال الفترة الأخيرة بخصوص انفصاله عن الإعلامية لميس الحديدي، وتدخل البعض في الأمور الشخصية له ولبعض المشاهير.

وأكد عمرو أديب خلال لقاء له مع الإعلامية إنجي علي، على هامش حفل Joy Awards، المقام في السعودية: "كل اللي ليك عندي شغلي بالبرنامج فقط، لكن ما يحدث خارج البرنامج، وما يخص حياتي الخاصة لا يخص أحد".

لا يجوز التدخل في حياتي الخاصة

عمرو أديب

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن « عمرو أديب شخص عادي شكل أي شخص في الحياة، له حياته الخاصة، ولا يجوز لأحد التدخل فيها.. اللي مسموح التدخل والتعليق عليه والنقد فيه هو ما يعرض بالبرنامج».

وتابع: «اللي بعرضه مش قابل للنقد بس لا قابل للشتيمة، وقابل للتجريح، لكن حياته الخاصة ليست ملك لأحد غيري، ولا تفيد أحد»

عمرو أديب

وأشار إلى أنه يقبل النقد، وتعليق البعض على تشجيعه للزمالك، وشكله، وأنه بدون شعر، لكن التدخل في الأمور الخاصة وما هو داخل منازله أمر غير مقبول، «اللي عايز مننا حاجة يركز على شغلنا، ده لا علاقة له بالترند، بقى عندنا لعنة العداد بتاع اللايك والشير».

وأبدى غضبه من الأشياء الغريبة التي تحدث عبر السوشيال ميديا وسعي الكثيرين لتحقيق تريند ومشاهدات ومتابعات على حساب الأخرين.

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحصول على جائزة joy award له طعم خاصة، مشيرا إلى أن الحفل أصبح هناك حفل وجوائز تقترب من الجوائز الموجودة في أوروبا وأمريكا


وقال عمرو أديب، أن الجميع أصبح يحلم بالحصول على جائزة، جائزة joy award وأنا حصلت على تلك الجائزة العام الماضي، وأتمنى أن أحصل عليها مجددا

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن ماجد الكدواني فنان راقي، مؤكدا أنه خلال الحفل تحدث عن القوى الناعمة المصرية ويتحدث فن الفن المصري، والفنان ماجد الكدواني فنان عظيم وأكد في كلمته أن الفنان احمد مالك يستحق تلك الجائزة".

