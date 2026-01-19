المدرسة طلبت الشرطة | أولياء أمور يرفضون دفع زيادات غير قانونية بالمصاريف

تلقى موقع صدى البلد ، شكوي جماعية تخص أولياء أمور أكتر من 200 طالب في إحدى المدارس الخاصة بالعبور الجديدة.

قال أولياء الأمور : مصاريف المدرسة التقديرية كانت ٣٨ الف جنيه وللدفعة الذهبيه خصم ٣٠ % حتى الصف الثالث الاعدادي ويتم زياده نسبه الوزاره فقط كل عام ، ولكن فوجئنا بمصاريف المدرسة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٦ تم رفعها ل ٥٥ و ٦٥ ألف جنيه وهو مخالف للزيادة المقررة من وزارة التربيه والتعليم والتعليم الفني، كما تم تغيير الإتفاق الشفوي بأن الدفعة الذهبيه سيتم عمل خصم لها ٣٠ % .



وأضاف أولياء الأمور : لقد تم الاتفاق بين اولياء الأمور على الذهاب للمدرسة لمقابله المسئولين ولكن تم رفض مقابلة اولياء الامور ، وطلبت المدرسة ترشيح واحد او اثنين فقط لمقابلة صاحب المدرسة والمدير المالي والاداري، ولكن تم رفض ذلك من جميع اولياء الامور الموجودين في المدرسه ، و فوجئنا بإستدعاء الشرطة بعد ان اتصل بهم صاحب المدرسة وقدم بلاغ للنجدة بالتجمهر والارهاب رغم ان جميع اولياء الامور على درجة عالية من الاحترام والشهادات العليا ولم يصدر منهم اي تصرف فيه هجوم شخصي ولا ترهيب

وأكد أولياء الأمور أنهم يستغيثون بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتدخل لوقف المخالفات الاتية :

تحصيل المصاريف عن طريق اذون دفع بدون تواريخ ولا ختم معتمد (لفتح باب النصب والاحتيال والتلاعب)

تحصيل المصاريف كاش فقط مخالفة لتعليمات الوزارة بفتح حساب بنكي للتحصيل للمراقبة والتفتيش.



تحصيل المصاريف في اوقات مبكرة جداً لا علاقة بيها عن المواعيد المحددة من قبل الوزارة



انكار الاتفاق المبرم مع اولياء الامور جميعاً بتثبيت مصاريف السنه الاولي مع اضافة الزيادة السنوية المعتادة من الوزارة في حدود من 7% : 10%

تعيين مدرسين ومدرسات في سن الدراسة دون الحصول علي شهادات جامعية.



طلب الشرطة لأولياء الأمور لمجرد طلب مقابلة للمناقشة والاستفسارات في سابقة لم تحدث من قبل من ادارة مدرسة تعليمية تربوية.

أول رد من المدرسة

أصدرت مدرسة جرين سكول ، بيانا قالت خلاله :

نظرًا لما حدث من تجمهر بعض أولياء الأمور داخل وحول محيط المدرسة، وما ترتب عليه من تعطيل لسير العمل فقد تم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة حرصًا على حفظ النظام والأمن داخل المدرسة



وتؤكد إدارة المدرسة أنها لا تفضل على الإطلاق ان تصل الأمور إلى مثل هذه المواقف ولكن تتعامل وفق القوانين والإجراءات المتبعة، وبما يضمن الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية



وتحتفظ إدارة المدرسة بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه أي تجاوزات وشكراً لتعاونكم وتفهمكم لإدارة مدرسة جرين سكول