محافظ الوادي الجديد يطمئن على انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بلجان معهد فتيات الخارجة، يرافقهما الشيخ زهري أبو زيد مدير إدارة التعليم النوعي الأزهري.

واطمأن المحافظ على سير الامتحانات التي يؤديها ١١٣٧ طالبًا وطالبةً على مستوى المحافظة وعدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لهم، ومتمنيًا لجميع طلاب الشهادة الأزهرية التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرّفة.

كما كلّف المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بإنشاء مُصلى للفتيات ملحق بالمعهد.