قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الوزراء ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه مصر يومي ١٩ و٢٠ يناير ٢٠٢٦، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي مخلوف الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ألقى كلمة في مستهل اللقاء، رحّب خلالها بالحضور، معربًا عن تمنياته بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، عبر صياغة استراتيجيات موحدة لمواجهة الفكر المتطرف، ومناقشة دور المؤسسات الدينية في تعزيز استقرار المجتمعات، فضلًا عن بحث سبل توظيف الوسائل الرقمية في خدمة الدعوة الحديثة. 

وأضاف السيد الرئيس أن انعقاد المؤتمر في هذه اللحظة الفارقة يجسد جسراً بين القيم الإسلامية الراسخة في العمل وآفاق المستقبل الرقمي، ليؤكد أن الإسلام دين حيّ، لا ينفصل عن واقع الحياة ولا عن تطورات العصر. 

وشدد على أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان؛ ومن هنا جعلت الدولة المصرية الاستثمار في الإنسان نهجًا أساسيًا، تعدّ من خلاله جيلًا واعيًا مستنيرًا، قادرًا على مواجهة تحديات العصر، ومؤهلًا للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أكد في كلمته أن رؤية الدولة المصرية للخطاب الديني ودوره في بناء الدولة والإنسان تقوم على أسس راسخة، تشمل إنقاذ الدين من أن يكون ساحة صراع أو جدل أو إساءة، أو أن تختطفه تيارات التطرف فتحوله إلى إرهاب وعنف ودماء وخراب يؤدي إلى الإلحاد. كما شدد سيادته على أهمية اضطلاع العلماء بدورهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، مع التركيز على ضرورة هذه المواجهة في فضاء الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والارتقاء بالخطاب الديني ليحقق غايته في العمران والبناء والأمان وصون الأوطان وبناء الإنسان. 

وأكد السيد الرئيس كذلك على حتمية العناية بالدعاة من حيث الاختيار والتدريب والمتابعة، وتوفير المظهر اللائق والمستوى المعيشي الكريم، وإرساء ثقافة واسعة للداعية، فضلًا عن الاهتمام بالمساجد لتكون مؤسسات دينية وتربوية وخدمية متكاملة. وفي ختام كلمته، شدد السيد الرئيس على ضرورة صياغة خطاب ديني واعٍ وشامل، يواجه التطرف والإرهاب، ويحافظ على الأوطان، ويحقق العمران.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أجرى حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، جرى خلاله التأكيد على أهمية إعلاء الفكر الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب، وضرورة مواصلة السعي للارتقاء بمكانة العالم الإسلامي ووضعه في الموقع الذي يستحقه، مع الاهتمام بالعلماء وتأهيلهم، وترسيخ الفهم الحقيقي للإسلام على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول الإسلامية، والتأكيد على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تحظى بها مصر والأزهر الشريف في العالمين العربي والإسلامي.

السيسي الوزراء رؤساء المجالس والهيئات الإسلامية الاستثمار المؤسسات الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

ترشيحاتنا

بي واي دي ATTO موديل 2026

شاهد.. بي واي دي ATTO موديل 2026

نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

بميزات ثورية.. هواوي تكشف عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

مرسيدس GLE و اودي Q8 موديل 2026

مقارنة بين مرسيدس GLE و أودي Q8 موديل 2026

بالصور

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد