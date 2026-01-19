قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة للموظفين ذوي الإعاقة
30 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 يناير في القاهرة والمحافظات
سعر الذهب اليوم 19-1-2026
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح
هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير 2026 بالقانون.. هل أنت منهم؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
ديني

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الواجب على الإنسان في هذه الحالة أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.

ولفتت إلى أن مذهب المالكية أن قول: "أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا" ثم عدم الالتزام بموجب ذلك، مسألةٌ فيها قولان:

الأول: أنه يمينٌ، وعلى القائل الكفارة.
والثاني: أنه ليس بيمين، ولا كفارة على القائل، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدًا على فعل طاعة أو ترك معصية.


قال العلامة المواق في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أعاهد الله قولان: اللخمي: اختلف إن قال أعاهد الله؛ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين، وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه، وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد، فيكون قد حلف بصفة، وقوله: أعاهد الله، فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدًا، فإن عَقَدَ أن يفعل طاعةً لزمه الوفاء بها؛ لِمَا عَقَدَ على نفسه، وإلا فلا شيء عليه] اهـ.


ومذهب الحنابلة أنه إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام؛ فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: ألا أكلم زيدًا؛ فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر؛ وهو أن يلتزمَ لله قربةً لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس؛ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازمًا لم يجز نقضه، وإلا خُيِّر، ولا كفارة في ذلك لعظمه. اهـ. "الفروع" للعلامة ابن مفلح (6/ 349، ط. عالم الكتب).
 

حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده

وبينت بناء على ذلك أن الواجب عليك الالتزام بما عاهدت الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقضت العهد فيستحب لك إخراج كفارةِ يمينٍ مراعاةً لخلاف مَن أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، ولك أن تأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمك الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.

