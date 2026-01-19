قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير

الفضة
الفضة
أمل مجدى

استقرت أسعار الفضة اليوم الاثنين 19 يناير 2026 بشكل نسبي عن أسعار الأمس حيث تجاوز سعر الأونصة مستويات 90 دولارًا أمريكيًا، وسط طلب استثماري وصناعي متزايد على المعدن الأبيض كبديل آمن في ظل التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

يستعرض موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الفضة اليوم الاثنين 19 يناير 2026.

سعر جرام الفضة اليوم 

سجل سعر جرام الفضة استقرار نسبى بعد ارتفاع كبير خلال الأشهر  الماضية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين والمشترين.

جرام الفضة عيار 999 (النقي): 137 جنيهًا مصريًا
جرام الفضة عيار 925 (الاسترليني): 126.6 جنيهًا مصريًا
جرام الفضة عيار 900: 123.2 جنيهًا مصريًا
جرام الفضة عيار 800: 110 جنيهات مصرية تقريبًا


سعر جرام الفضة 925 اليوم

ويُعد عيار 925 هو الأكثرانتشارا  في صناعة المجوهرات والمشغولات الفضية في مصر، ويسجل سعر جرام الفضة 925 اليوم نحو 126.6 جنيه مصري.

سعر جرام الفضة 925 

سجل سعر شراء جرام الفضة 126 ويتم إضافة مصنعية تتراوح عادة بين 20 إلى 50 جنيهًا للجرام حسب التصميم والجودة والمحل، مما يرفع السعر النهائي إلى ما بين 136 و156 جنيهًا مصريًا للجرام تقريبًا.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم

ويبحث المواطنون عن سعر جرام الفضة الإيطالية عيار 925 لأنه يتميز بتصاميم فنية متميزة، وتُباع عادة بمصنعية أعلى.

يتراوح سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم بين 140 و160 جنيهًا مصريًا شاملة المصنعية، 

أسعار سبائك الفضة في مصر اليوم

يلجأ المواطنون  لسبائك الفضة  كخيار استثماري آمن وسهل التداول، خاصة عيار 999 النقي، وتُعتبر أقل تكلفة في المصنعية مقارنة بالمشغولات.

سجلت أسعار السبائك حسب في يوم الإثنين 19 يناير الآتى 

سعر أونصة الفضة (سبيكة): حوالي 6254 جنيه مصري
سبيكة فضة 50 جرام: حوالي 10015 جنيه مصري
سبيكة فضة 100 جرام: حوالى 20000 مصري تقريبًا
 

أسعار الفضة عالمياً في 19 يناير 2026 

 

تشهد ارتفاعات قياسية، حيث وصل السعر للأونصة إلى حوالي 94 دولار أمريكي أو أكثر، متأثراً بعوامل اقتصادية عالمية وزيادة الطلب الصناعي.

